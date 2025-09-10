Wall Street debole guarda alla Fed. Focus su inflazione

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, dopo che il dato sui prezzi alla produzione ha mostrato un calo inaspettato rispetto al mese precedente. Di questa statistica e di quella sull'inflazione, in uscita domani, ne terrà conto la Fed nella riunione della prossima settimana, in cui dovrà decidere se tagliare i tassi, come si attendono gli analisti, dopo la revisione sui numeri sul lavoro americano.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
continua la seduta con un leggero calo dello 0,42%, mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 6.542 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100
(+0,25%); sulla stessa tendenza, sale l'S&P 100
(+0,71%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti informatica
(+1,94%), utilities
(+1,68%) e energia
(+1,14%). Nel listino, i settori beni di consumo per l'ufficio
(-1,14%), sanitario
(-1,13%) e beni di consumo secondari
(-1,04%) sono tra i più venduti. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Nvidia
(+4,13%), Caterpillar
(+1,75%), Chevron
(+1,47%) e JP Morgan
(+1,07%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Apple
, che prosegue le contrattazioni a -3,05%.
Sotto pressione Amazon
, che accusa un calo del 2,76%.
Scivola Salesforce
, con un netto svantaggio del 2,38%.
In rosso McDonald's
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,28%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Broadcom
(+9,26%), Constellation Energy
(+8,40%), ARM Holdings
(+8,15%) e Nvidia
(+4,13%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Synopsys
, che ottiene -35,86% sulla scia della trimestrale inferiore alle attese.
Tonfo di Trade Desk
, che mostra una caduta del 9,83%.
Lettera su Cadence Design Systems
, che registra un importante calo dell'8,46%.
Spicca la prestazione negativa di Atlassian
, che scende del 3,66%.