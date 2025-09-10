Wall Street debole guarda alla Fed. Focus su inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

utilities

energia

beni di consumo per l'ufficio

sanitario

beni di consumo secondari

Nvidia

Caterpillar

Chevron

JP Morgan

Apple

Amazon

Salesforce

McDonald's

Broadcom

Constellation Energy

ARM Holdings

Nvidia

Synopsys

Trade Desk

Cadence Design Systems

Atlassian

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, dopo che il dato sui prezzi alla produzione ha mostrato un calo inaspettato rispetto al mese precedente. Di questa statistica e di quella sull'inflazione, in uscita domani, ne terrà conto la Fed nella riunione della prossima settimana, in cui dovrà decidere se tagliare i tassi, come si attendono gli analisti, dopo la revisione sui numeri sul lavoro americano.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,42%, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 6.542 punti. In frazionale progresso il(+0,25%); sulla stessa tendenza, sale l'(+0,71%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,94%),(+1,68%) e(+1,14%). Nel listino, i settori(-1,14%),(-1,13%) e(-1,04%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+4,13%),(+1,75%),(+1,47%) e(+1,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,05%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,76%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,38%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,28%.(+9,26%),(+8,40%),(+8,15%) e(+4,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -35,86% sulla scia della trimestrale inferiore alle attese.Tonfo di, che mostra una caduta del 9,83%.Lettera su, che registra un importante calo dell'8,46%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,66%.