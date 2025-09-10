Zurich Bank, 51 nuovi ingressi da inizio anno

(Teleborsa) -continua nel suo percorso di crescita investendo nelle persone e rafforzando la propria presenza sul territorio.a conferma della capacità di attrarre talenti e consolidare la Rete.Per l’, guidata da Fabrizio Allasia, si uniscono al Team 11 nuovi consulenti (Annamaria Brunetto, Valter Carrera, Carla Durante, Roberto Giambrocono, Chiara Giordanengo, Luca Gullino, Paolo Paiolo, Silvia Piccini, Antonio Santaniello, Ermanno Vairetto, Francesco Venturini); mentre per l’, sotto la guida di Davide Totolo, ha fatto il suo ingresso Marina Bilucaglia.In, coordinata da Lorenzo Borgna, la squadra si è ampliata con l’arrivo di 13 professionisti (Massimiliano Bannò, Carlo Brambilla, Daniele Brambilla, Daniele Bressanelli, Enrico Castelli, Valentino Cettolin, Giuseppe Colleoni, Gianluca Cesare Colnaghi, Andrea Negro, Roberto Rioldi, Luca Rubini, Cesare Augusto Stefanini, Matteo Torres).L’, sotto la guida di Stefano Capanna, vede l’ingresso di nove consulenti finanziari (Claudio Cancellieri, Andrea Capecchi, Fabrizio Chiocchio, Edoardo Innocenti, Michele Palamara, Giovanni Pietrosante, Pier Paolo Pozzolini, Pierluigi Reale, Raffaele Sgarro)Per l’, guidata da Roberto Gasperoni, si registrano quattro nuovi ingressi (Luca Bonaccio, Riccardo Lami, Miriam Marucci, Matteo Paganelli); nell’Area Sud guidata da Carmine Fiordellisi i nuovi ingressi sono sei (Giovannimaria Adinolfi, Domenico Josè Di Giovanni, Guido Di Palma, Raffaele Festa, Antonio Pocch, Gaetano Solarino); nell’Area guidata da Marco Pittui si sono uniti due consulenti finanziari (Marco Re Dionigi e Sandro Turbessi); mentre nell’area guidata da Donato Reginelli entra Simona Asinari.Completano gli ingressi nella squadra di Zurich Bank Tommaso Crovetto, Andrea Gualandi, Ignazio Italiano e Stefano Perissi.