Alibaba annuncia lancio bond convertibili per finanziare rafforzamento cloud

(Teleborsa) - Il Gruppo Alibaba
ha annunciato di voler raccogliere circa 3,2 miliardi di dollari attraverso l'emissione di un bond convertibile
a cedola zero, da destinare al rafforzamento della propria infrastruttura cloud
. Le obbligazioni senior, con scadenza nel 2032
, saranno vendute a investitori non statunitensi.
Alibaba intende destinare circa l'80%
dei fondi all'espansione dei data center
e all'aggiornamento tecnologico
per soddisfare la crescente domanda di servizi cloud. Il restante 20%
sarà destinato alle sue attività commerciali
internazionali.
La conversione riguarderebbe le sue azioni quotate in USA e, secondo Reuters, la società dovrebbe offrire un premio di conversione fra il 27,5% ed il ??32,5% sopra del prezzo delle azioni quotate negli Stati Uniti.