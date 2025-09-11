Milano 11:41
Alibaba annuncia lancio bond convertibili per finanziare rafforzamento cloud

(Teleborsa) - Il Gruppo Alibaba ha annunciato di voler raccogliere circa 3,2 miliardi di dollari attraverso l'emissione di un bond convertibile a cedola zero, da destinare al rafforzamento della propria infrastruttura cloud. Le obbligazioni senior, con scadenza nel 2032, saranno vendute a investitori non statunitensi.

Alibaba intende destinare circa l'80% dei fondi all'espansione dei data center e all'aggiornamento tecnologico per soddisfare la crescente domanda di servizi cloud. Il restante 20% sarà destinato alle sue attività commerciali internazionali.

La conversione riguarderebbe le sue azioni quotate in USA e, secondo Reuters, la società dovrebbe offrire un premio di conversione fra il 27,5% ed il ??32,5% sopra del prezzo delle azioni quotate negli Stati Uniti.
