Alibaba annuncia lancio bond convertibili per finanziare rafforzamento cloud

(Teleborsa) -ha annunciato di volera cedola zero, da destinare al. Le obbligazioni senior, con, saranno vendute a investitori non statunitensi.Alibaba intendedei fondi all'espansione deie all'per soddisfare la crescente domanda di servizi cloud. Ilsarà destinato alle sueinternazionali.La conversione riguarderebbe le sue azioni quotate in USA e, secondo Reuters, la società dovrebbe offrire un premio di conversione fra il 27,5% ed il ??32,5% sopra del prezzo delle azioni quotate negli Stati Uniti.