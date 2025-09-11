Milano 11:42
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 10/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Seduta trascurata per il cambio Euro / Yen, che archivia la giornata con un timido -0,09%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 173,163, con il supporto più immediato individuato in area 172,109. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 171,757.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
