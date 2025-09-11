Milano 11:44
42.235 +0,42%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:44
9.261 +0,38%
Francoforte 11:44
23.629 -0,02%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,09%)

Il DAX inizia gli scambi a 23.654,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,09%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato +0,09%, a quota 23.654,93 in apertura.
Condividi
```