Borse asiatiche in rally. Tokyo chiude su nuovi record

Finanza
(Teleborsa) - Ottima giornata per le Borse asiatiche, che si confermano in rally, in scia al buon andamento di Wall Street, grazie agli acquisti sui titoli tecnologici.

Tokyo chiude la sessione su nuovi record per il Nikkei 225 che avanza dello 0,94%, continuando la scia rialzista di sei guadagni consecutivi. In luce Softbank, che ha fatto un balzo del 10%, in scia alla pioggia di acquisto riversatasi sull'americana Oracle, di cui è partner nel progetto Stargate voluto da Trump per lo sviluppo dell'Intelligenza artificiale.

Sulla stessa linea le borse cinesi: si muove con il vento in poppa Shenzhen, che fa segnare un +2,90%.

Viaggia invece sotto la parità Hong Kong, che mostra un calo dello 0,20%; leggermente positiva Seul (+0,46%).

Senza verve Mumbai (+0,01%); leggermente negativa Sydney (-0,31%).

La giornata del 10 settembre si presenta piatta per l'Euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo +0,04%. Giornata fiacca per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che sta facendo un moderato -0,02%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 1,58%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,81%.

