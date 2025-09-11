Borse asiatiche in rally. Tokyo chiude su nuovi record

(Teleborsa) - Ottima giornata per le Borse asiatiche
, che si confermano in rally, in scia al buon andamento di Wall Street
, grazie agli acquisti sui titoli tecnologici.
Tokyo
chiude la sessione su nuovi record per il Nikkei 225
che avanza dello 0,94%, continuando la scia rialzista di sei guadagni consecutivi. In luce Softbank
, che ha fatto un balzo del 10%
, in scia alla pioggia di acquisto riversatasi sull'americana Oracle, di cui è partner nel progetto Stargate voluto da Trump per lo sviluppo dell'Intelligenza artificiale.Sulla stessa linea le borse cinesi:
si muove con il vento in poppa Shenzhen
, che fa segnare un +2,90%.
Viaggia invece sotto la parità Hong Kong
, che mostra un calo dello 0,20%; leggermente positiva Seul
(+0,46%).
Senza verve Mumbai
(+0,01%); leggermente negativa Sydney
(-0,31%).
La giornata del 10 settembre si presenta piatta per l'Euro contro la valuta nipponica
, che mostra un esiguo +0,04%. Giornata fiacca per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che sta facendo un moderato -0,02%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 1,58%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,81%.