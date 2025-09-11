Borse asiatiche in rally. Tokyo chiude su nuovi record



Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che si confermano in rally, in scia al, grazie aglichiude la sessione su nuovi record per ilche avanza dello 0,94%, continuando la scia rialzista di sei guadagni consecutivi., che ha fatto un, in scia alla pioggia di acquisto riversatasi sull'americana Oracle, di cui è partner nel progetto Stargate voluto da Trump per lo sviluppo dell'Intelligenza artificiale.si muove con il vento in poppa, che fa segnare un +2,90%.Viaggia invece sotto la parità, che mostra un calo dello 0,20%; leggermente positiva(+0,46%).Senza verve(+0,01%); leggermente negativa(-0,31%).La giornata del 10 settembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,04%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,02%.Il rendimento dell'scambia 1,58%, mentre il rendimento per ilè pari 1,81%.