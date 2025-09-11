Borse europee chiudono in rialzo dopo BCE e inflazione USA senza sorprese

(Teleborsa) - I mercati azionari europei hanno chiuso la giornata con buoni guadagni, dopo la decisione della BCE di lasciare i tassi invariati, come nelle attese
. Francoforte ha confermato
anche la forward guidance: le decisioni saranno prese riunione per riunione e saranno dipendenti dai dati, senza alcun impegno a seguire un sentiero predeterminato. "L'inflazione è al livello che vogliamo", ha dichiarato
la presidente Christine Lagarde
, sottolineando che le prospettive per i prezzi rimangono "più incerte del solito" a causa della volatilità del contesto commerciale. "I rischi per la crescita economica sono diventati più bilanciati", ha affermato, evidenziando che "mentre i recenti accordi commerciali hanno ridotto l'incertezza, un ulteriore peggioramento delle relazioni commerciali potrebbe frenare ulteriormente le esportazioni e trascinare investimenti e consumi". Ha nuovamente descritto la BCE come "in una buona posizione", dichiarando concluso il processo di disinflazione.
Le proiezioni trimestrali aggiornate hanno mostrato
che i prezzi al consumo aumenteranno dell'1,7% il prossimo anno, più vicini all'obiettivo rispetto alla precedente previsione dell'1,6%. Ma nel 2027 aumenteranno dell'1,9%, meno di quanto previsto in precedenza. Si prevede che il PIL aumenterà dell'1,2% quest'anno (rivisto al rialzo) e dell'1% nel 2026 (rivisto al ribasso). "Abbiamo indicato molto chiaramente nella nostra strategia che una deviazione minima, se rimane minima e non duratura, non giustificherà necessariamente alcun movimento particolare", ha affermato
Lagarde in merito alle nuove prospettive di inflazione.
Sul fronte macroeconomico
, negli Stati Uniti
le nuove richieste settimanali di sussidi di si sono attestate a 263 mila (massimo da quasi 4 anni). Ad agosto l'inflazione headline ha segnato variazioni di +0,4% m/m (contro +0,3% previsto e precedente) e di +2,9% a/a (come atteso e contro +2,7% di luglio), mentre quella core ha registrato, in linea con il consenso e col precedente, incrementi di +0,3% m/m e di +3,1% a/a.
Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA
, che mostra un rialzo dello 0,31%. Lieve calo dell'oro
, che scende a 3.633 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 62,34 dollari per barile, in netto calo del 2,09%, mentre, secondo l'AIE (Agenzia Internazionale per l'Energia), la domanda mondiale di petrolio è prevista in aumento di 740 mila barili al giorno su base annua nel 2025.
In discesa lo spread
, che retrocede a quota +87 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale
riporta un rendimento del 3,45%. Tra i mercati del Vecchio Continente
giornata moderatamente positiva per Francoforte
, che sale di un frazionale +0,3%, denaro su Londra
, che registra un rialzo dello 0,78%, e bilancio decisamente positivo per Parigi
, che vanta un progresso dello 0,80%.
Segno più in chiusura per il listino italiano
, con il FTSE MIB
in aumento dello 0,89%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna lo 0,90% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 45.018 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,91%); sulla stessa tendenza, sale il FTSE Italia Star
(+0,98%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, exploit di Stellantis
, che mostra un rialzo del 9,18%. Su di giri Buzzi
(+6,77%). Buona performance per Leonardo
, che cresce del 2,87%. Sostenuta Banca MPS
, con un discreto guadagno del 2,08%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su DiaSorin
, che ha chiuso a -1,79%. Si muove sotto la parità Nexi
, evidenziando un decremento dell'1,42%. Contrazione moderata per Campari
, che soffre un calo dello 0,77%. Sottotono Prysmian
che mostra una limatura dello 0,70%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Sesa
(+10,79%), SOL
(+4,93%), De' Longhi
(+4,16%) e Cementir
(+4,01%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su El.En
, che ha terminato le contrattazioni a -4,05%. Preda dei venditori D'Amico
, con un decremento del 2,47%. Si concentrano le vendite su MFE B
, che soffre un calo del 2,22%. Vendite su Pharmanutra
, che registra un ribasso dell'1,87%.