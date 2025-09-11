Milano 17:02
42.351 +0,69%
Nasdaq 17:02
23.977 +0,54%
Dow Jones 17:02
46.058 +1,25%
Londra 17:02
9.288 +0,68%
Francoforte 17:02
23.674 +0,17%

Borse europee positive dopo la BCE, a Milano strappa Buzzi

(Teleborsa) - I mercati azionari europee si muovono sui massimi di seduta nel pomeriggio, dopo che la riunione della BCE si è conclusa con il tasso sui depositi invariato al 2%. Francoforte ha confermato anche la forward guidance: le decisioni saranno prese riunione per riunione e saranno dipendenti dai dati, senza alcun impegno a seguire un sentiero predeterminato. "L'inflazione è al livello che vogliamo", ha dichiarato la presidente Christine Lagarde, sottolineando che le prospettive per i prezzi rimangono "più incerte del solito" a causa della volatilità del contesto commerciale. "I rischi per la crescita economica sono diventati più bilanciati", ha affermato, evidenziando che "mentre i recenti accordi commerciali hanno ridotto l'incertezza, un ulteriore peggioramento delle relazioni commerciali potrebbe frenare ulteriormente le esportazioni e trascinare investimenti e consumi". Ha nuovamente descritto la BCE come "in una buona posizione", dichiarando concluso il processo di disinflazione.

Le proiezioni trimestrali aggiornate hanno mostrato che i prezzi al consumo aumenteranno dell'1,7% il prossimo anno, più vicini all'obiettivo rispetto alla precedente previsione dell'1,6%. Ma nel 2027 aumenteranno dell'1,9%, meno di quanto previsto in precedenza. Si prevede che il PIL aumenterà dell'1,2% quest'anno (rivisto al rialzo) e dell'1% nel 2026 (rivisto al ribasso). "Abbiamo indicato molto chiaramente nella nostra strategia che una deviazione minima, se rimane minima e non duratura, non giustificherà necessariamente alcun movimento particolare", ha affermato Lagarde in merito alle nuove prospettive di inflazione.

L'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,37%. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,38%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,52%), che ha toccato 62,7 dollari per barile.

In discesa lo spread, che retrocede a quota +87 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,46%.

Tra i mercati del Vecchio Continente bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,48%, sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza dello 0,64%, e Parigi avanza dello 0,93%.

Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell'1,05%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 45.096 punti. Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+1,15%); come pure, in rialzo il FTSE Italia Star (+0,97%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Buzzi, con una marcata risalita del 7,91% (sulla scia della promozione a Overweight da parte di JPMorgan). Brilla Stellantis, con un forte incremento (+6,29%). Si muove in territorio positivo Banca MPS, mostrando un incremento del 3,22%. Denaro su Mediobanca, che registra un rialzo del 3,21%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin, che continua la seduta con -1,15%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Sesa (+10,25%), SOL (+5,14%), De' Longhi (+4,98%) e Cementir (+4,29%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su El.En, che prosegue le contrattazioni a -4,40%. Vendite su Avio, che registra un ribasso del 2,96%. Seduta negativa per Pharmanutra, che mostra una perdita dell'1,99%. Pensosa Reply, con un calo frazionale dell'1,47%.
