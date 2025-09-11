Borse europee positive dopo la BCE, a Milano strappa Buzzi

(Teleborsa) - I mercati azionari europee si muovono sui massimi di seduta nel pomeriggio
, dopo che la riunione della BCE si è conclusa con il tasso sui depositi invariato al 2%
. Francoforte ha confermato
anche la forward guidance: le decisioni saranno prese riunione per riunione e saranno dipendenti dai dati, senza alcun impegno a seguire un sentiero predeterminato. "L'inflazione è al livello che vogliamo", ha dichiarato
la presidente Christine Lagarde
, sottolineando che le prospettive per i prezzi rimangono "più incerte del solito" a causa della volatilità del contesto commerciale. "I rischi per la crescita economica sono diventati più bilanciati", ha affermato, evidenziando che "mentre i recenti accordi commerciali hanno ridotto l'incertezza, un ulteriore peggioramento delle relazioni commerciali potrebbe frenare ulteriormente le esportazioni e trascinare investimenti e consumi". Ha nuovamente descritto la BCE come "in una buona posizione", dichiarando concluso il processo di disinflazione.
Le proiezioni trimestrali aggiornate hanno mostrato
che i prezzi al consumo aumenteranno dell'1,7% il prossimo anno, più vicini all'obiettivo rispetto alla precedente previsione dell'1,6%. Ma nel 2027 aumenteranno dell'1,9%, meno di quanto previsto in precedenza. Si prevede che il PIL aumenterà dell'1,2% quest'anno (rivisto al rialzo) e dell'1% nel 2026 (rivisto al ribasso). "Abbiamo indicato molto chiaramente nella nostra strategia che una deviazione minima, se rimane minima e non duratura, non giustificherà necessariamente alcun movimento particolare", ha affermato
Lagarde in merito alle nuove prospettive di inflazione.
L'Euro / Dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,37%. L'Oro
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,38%. Forte riduzione del petrolio
(Light Sweet Crude Oil) (-1,52%), che ha toccato 62,7 dollari per barile.
In discesa lo spread
, che retrocede a quota +87 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale
riporta un rendimento del 3,46%. Tra i mercati del Vecchio Continente
bilancio positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dello 0,48%, sostanzialmente tonico Londra
, che registra una plusvalenza dello 0,64%, e Parigi
avanza dello 0,93%.
Segno più per il listino italiano
, con il FTSE MIB
in aumento dell'1,05%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 45.096 punti. Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap
(+1,15%); come pure, in rialzo il FTSE Italia Star
(+0,97%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, vola Buzzi
, con una marcata risalita del 7,91% (sulla scia della promozione a Overweight da parte di JPMorgan). Brilla Stellantis
, con un forte incremento (+6,29%). Si muove in territorio positivo Banca MPS
, mostrando un incremento del 3,22%. Denaro su Mediobanca
, che registra un rialzo del 3,21%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin
, che continua la seduta con -1,15%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Sesa
(+10,25%), SOL
(+5,14%), De' Longhi
(+4,98%) e Cementir
(+4,29%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su El.En
, che prosegue le contrattazioni a -4,40%. Vendite su Avio
, che registra un ribasso del 2,96%. Seduta negativa per Pharmanutra
, che mostra una perdita dell'1,99%. Pensosa Reply
, con un calo frazionale dell'1,47%.