Cy4Gate conferma la guidance con ricavi semestrali in crescita del 30%

(Teleborsa) - Cy4Gate
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha chiuso il primo semestre del 2025
con un valore della produzione
pari a 40,6 milioni di euro, in incremento del 30% circa rispetto al 30 giugno 2024 (31,1 milioni). Tale incremento è trainato principalmente dalle performance dei segmenti della Forensic Intelligence e della Decision Intelligence.
L'EBITDA
è pari a 3,5 milioni, in miglioramento rispetto al primo semestre 2024 (2,4 milioni). Tale risultato sconta, rispetto al primo semestre 2024, maggiori costi di ricerca e sviluppo spesati nell'esercizio oltre ad alcune partite non ricorrenti. L'EBITDA Margin
è pari al 8,6%, +1,0 punto percentuale rispetto all'incidenza sul fatturato registrata nello stesso periodo del precedente esercizio.
L'EBIT
è negativo per 7,3 milioni (negativo per 7,8 milioni), in miglioramento del 6,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tale risultato sconta rispetto al primo semestre 2024, oltre alle partite sopra citate, anche maggiori ammortamenti. La perdita è pari a 8,7 milioni, in diminuzione rispetto alla perdita del primo semestre 2024 (perdita per 9,3 milioni).
La Posizione finanziaria netta
è negativa per 28,4 milioni, in miglioramento di 2,5 milioni rispetto all'indebitamento finanziario netto registrato al 31 dicembre 2024 (30,9 milioni).
"Cy4Gate accelera il percorso di crescita
- ha commentato l'AD Emanuele Galtieri
- i risultati raggiunti dimostrano la solidità delle nostre strategie e la capacità di intercettare con successo le esigenze di un mercato in rapida evoluzione. Questa traiettoria positiva, con un valore della produzione del +30% year on year e significativi ordini acquisiti da inizio anno, ci permette di guardare con rinnovata fiducia al futuro, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la nostra presenza nei segmenti di riferimento e cogliere nuove opportunità di sviluppo. L'attuale situazione geopolitica conferma come l'azienda abbia creato una value proposition su cyber intelligence e cyber security che intercetta mercati che continueranno a crescere a doppia cifra".
Confermata la guidance
2025 con ricavi totali attesi in un range compreso tra 84 milioni e 87 milioni. Gli ordini up-to-date sono pari a 68 milioni, mentre il backlog up-to-date
è pari a circa 76,6 milioni.
Il gruppo "sta lavorando per definire possibili partnership finalizzate a complementare il suo portafoglio prodotti/tecnologie, oltre a potergli garantire l'accesso a nuovi mercati", si legge nella nota sui conti, dove si sottolinea che "sono in corso importanti iniziative commerciali ad oggi non comprese nell'ambito della guidance
confermata".