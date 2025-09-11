Cy4Gate conferma la guidance con ricavi semestrali in crescita del 30%

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha chiuso ilcon unpari a 40,6 milioni di euro, in incremento del 30% circa rispetto al 30 giugno 2024 (31,1 milioni). Tale incremento è trainato principalmente dalle performance dei segmenti della Forensic Intelligence e della Decision Intelligence.L'è pari a 3,5 milioni, in miglioramento rispetto al primo semestre 2024 (2,4 milioni). Tale risultato sconta, rispetto al primo semestre 2024, maggiori costi di ricerca e sviluppo spesati nell'esercizio oltre ad alcune partite non ricorrenti. L'è pari al 8,6%, +1,0 punto percentuale rispetto all'incidenza sul fatturato registrata nello stesso periodo del precedente esercizio.L'è negativo per 7,3 milioni (negativo per 7,8 milioni), in miglioramento del 6,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tale risultato sconta rispetto al primo semestre 2024, oltre alle partite sopra citate, anche maggiori ammortamenti. La perdita è pari a 8,7 milioni, in diminuzione rispetto alla perdita del primo semestre 2024 (perdita per 9,3 milioni).Laè negativa per 28,4 milioni, in miglioramento di 2,5 milioni rispetto all'indebitamento finanziario netto registrato al 31 dicembre 2024 (30,9 milioni)."Cy4Gate- ha commentato l'- i risultati raggiunti dimostrano la solidità delle nostre strategie e la capacità di intercettare con successo le esigenze di un mercato in rapida evoluzione. Questa traiettoria positiva, con un valore della produzione del +30% year on year e significativi ordini acquisiti da inizio anno, ci permette di guardare con rinnovata fiducia al futuro, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la nostra presenza nei segmenti di riferimento e cogliere nuove opportunità di sviluppo. L'attuale situazione geopolitica conferma come l'azienda abbia creato una value proposition su cyber intelligence e cyber security che intercetta mercati che continueranno a crescere a doppia cifra".Confermata la2025 con ricavi totali attesi in un range compreso tra 84 milioni e 87 milioni. Gli ordini up-to-date sono pari a 68 milioni, mentre ilè pari a circa 76,6 milioni.Il gruppo "sta lavorando per definire possibili partnership finalizzate a complementare il suo portafoglio prodotti/tecnologie, oltre a potergli garantire l'accesso a nuovi mercati", si legge nella nota sui conti, dove si sottolinea che "sonoconfermata".