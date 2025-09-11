Elezioni commercialisti, via libera al regolamento: si vota il 15 e 16 gennaio

(Teleborsa) - Il Ministro della Giustizia,, haper lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Collegio dei revisori. Ne dà notizia il, al quale l’approvazione è stata notificata questa mattina dal Ministero. Lo stesso Consiglio nazionale, nella seduta del 6 agosto 2025, avevae aveva contestualmente trasmesso il regolamento al Ministro della Giustizia per l’approvazione."Con l’ok del Ministero della Giustizia al regolamento – commenta il– si compie unIn questi mesi è stata fatta circolare l’ipotesi che fosse in atto il tentativo di ottenere una proroga di queste elezioni. In realtà, come ho avuto più volte modo di affermare pubblicamente, il percorso elettorale non è mai stato messo in discussione e ha seguito il suo normale iter.. Con l’approvazione del regolamento da parte della Giustizia vengono dunque clamorosamente smentite ipotesi messe strumentalmente in campo nell’irresponsabile tentativo di bloccare la riforma del nostro ordinamento professionale".