EQUITA, miglior semestre dall'IPO trainato dal trading

(Teleborsa) - EQUITA
, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha registrato Ricavi Netti
in aumento significativo anno su anno nei primi sei mesi del 2025
(+33%, 54,1 milioni di euro in 1H'25 vs 40,9 milioni in 1H'24), supportati dalla crescita di tutte le aree di business. I ricavi derivanti da attività con clienti sono anch'essi cresciuti a doppia cifra (+17%, 43,2 milioni in 1H'25 vs 36,8 milioni in 1H'24). Tali risultati si configurano come il miglior semestre dalla quotazione.
L'area del Global Markets
, che include Sales & Trading, Client Driven Trading & Market Making e Trading Direzionale, ha registrato ricavi in crescita del 52% (32,3 milioni di euro in 1H'25 vs 21,3 milioni in 1H'24). L'area dell'Investment Banking
ha registrato Ricavi Netti pari a 17,2 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto all'anno precedente (15,4 milioni in 1H'24). La crescita anno su anno è stata guidata dall'ottima performance delle attività di Debt Capital Markets e Debt Advisor. A questo si aggiunge il buon risultato delle attività di M&A e il contributo delle attività di Equity Capital Markets, quest'ultime guidate da alcuni accelerated bookbuildings, nonostante la totale assenza di IPO sul mercato regolamentato.
Le masse in gestione (AuM)
al 30 giugno 2025 erano pari a circa 1 miliardo di euro e gli asset illiquidi proprietari rappresentavano il 63% delle masse complessive, in crescita anno su anno (494 milioni al 30 giugno 2024, 614 milioni al 31 dicembre 2024 e 635 al 30 giugno 2025).
Il Cost/Income
ratio si è attestato al 68,9%, in significativo calo rispetto al dato registrato in 1H'24 (71,8%) per l'efficace controllo dei costi e per l'effetto positivo della leva operativa del business. Il Risultato Consolidato Ante Imposte è aumentato a 16,8 milioni di euro (11,5 milioni in 1H'24, +46%). L'Utile Netto Consolidato
è invece cresciuto a 12,2 milioni di euro (8,1 milioni in 1H'24, +51%), grazie anche ad un tax rate del 27,0%, in riduzione rispetto al 29,6% dell'anno precedente per effetto della crescita del Trading Direzionale che beneficia di una fiscalità inferiore.
"Con 54 milioni di Ricavi Netti e 12 milioni di Utile Netto nei primi sei mesi del 2025 registriamo il miglior semestre dall'IPO - commenta l'AD Andrea Vismara
- Questi risultati sono il frutto di un business molto più diversificato rispetto al passato e dei numerosi investimenti realizzati in tecnologia e persone".
"Il progresso a doppia cifra di tutte le aree di business è la conferma che il modello di partnership di EQUITA funziona
- ha aggiunto - Con questi risultati abbiamo dimostrato la nostra capacità di crescere in maniera importante in contesti di mercato favorevoli, riuscendo a cogliere tutte le opportunità. A questo si aggiunge la forte leva operativa e la solidità patrimoniale che da sempre ci contraddistinguono".
Nonostante il perdurare dell'incertezza dovuta ai diversi conflitti in atto e ai timori di una crescita economica inferiore alle attese in Europa - tutti fattori che stanno rallentando a livello italiano e globale le attività di M&A, di fundraising dei prodotti illiquidi e la ripresa delle IPO sul mercato regolamentato - i risultati rendono maggiormente visibile quel sensibile miglioramento che il management aveva prospettato nel corso dell'anno passato, con conseguente crescita significativa dei Ricavi Netti e dell'Utile Netto Consolidato. Sulla base dei risultati al 30 giugno 2025 e tenendo conto del current trading - che vede una performance positiva di tutte le aree di business - il management ritiene prevedibile ipotizzare per l'esercizio corrente una proposta di dividendo in aumento rispetto a quanto distribuito con l'esercizio 2024
.