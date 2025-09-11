EQUITA, miglior semestre dall'IPO trainato dal trading

EQUITA

(Teleborsa) -, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha registratoin aumento significativo anno su anno nei(+33%, 54,1 milioni di euro in 1H'25 vs 40,9 milioni in 1H'24), supportati dalla crescita di tutte le aree di business. I ricavi derivanti da attività con clienti sono anch'essi cresciuti a doppia cifra (+17%, 43,2 milioni in 1H'25 vs 36,8 milioni in 1H'24). Tali risultati si configurano come il miglior semestre dalla quotazione.L'area del, che include Sales & Trading, Client Driven Trading & Market Making e Trading Direzionale, ha registrato ricavi in crescita del 52% (32,3 milioni di euro in 1H'25 vs 21,3 milioni in 1H'24). L'area dell'ha registrato Ricavi Netti pari a 17,2 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto all'anno precedente (15,4 milioni in 1H'24). La crescita anno su anno è stata guidata dall'ottima performance delle attività di Debt Capital Markets e Debt Advisor. A questo si aggiunge il buon risultato delle attività di M&A e il contributo delle attività di Equity Capital Markets, quest'ultime guidate da alcuni accelerated bookbuildings, nonostante la totale assenza di IPO sul mercato regolamentato.Leal 30 giugno 2025 erano pari a circa 1 miliardo di euro e gli asset illiquidi proprietari rappresentavano il 63% delle masse complessive, in crescita anno su anno (494 milioni al 30 giugno 2024, 614 milioni al 31 dicembre 2024 e 635 al 30 giugno 2025).Ilratio si è attestato al 68,9%, in significativo calo rispetto al dato registrato in 1H'24 (71,8%) per l'efficace controllo dei costi e per l'effetto positivo della leva operativa del business. Il Risultato Consolidato Ante Imposte è aumentato a 16,8 milioni di euro (11,5 milioni in 1H'24, +46%). L'è invece cresciuto a 12,2 milioni di euro (8,1 milioni in 1H'24, +51%), grazie anche ad un tax rate del 27,0%, in riduzione rispetto al 29,6% dell'anno precedente per effetto della crescita del Trading Direzionale che beneficia di una fiscalità inferiore."Con 54 milioni di Ricavi Netti e 12 milioni di Utile Netto nei primi sei mesi del 2025 registriamo il miglior semestre dall'IPO - commenta l'- Questi risultati sono il frutto di un business molto più diversificato rispetto al passato e dei numerosi investimenti realizzati in tecnologia e persone"."Il progresso a doppia cifra di tutte le aree di business è la- ha aggiunto - Con questi risultati abbiamo dimostrato la nostra capacità di crescere in maniera importante in contesti di mercato favorevoli, riuscendo a cogliere tutte le opportunità. A questo si aggiunge la forte leva operativa e la solidità patrimoniale che da sempre ci contraddistinguono".Nonostante il perdurare dell'incertezza dovuta ai diversi conflitti in atto e ai timori di una crescita economica inferiore alle attese in Europa - tutti fattori che stanno rallentando a livello italiano e globale le attività di M&A, di fundraising dei prodotti illiquidi e la ripresa delle IPO sul mercato regolamentato - i risultati rendono maggiormente visibile quel sensibile miglioramento che il management aveva prospettato nel corso dell'anno passato, con conseguente crescita significativa dei Ricavi Netti e dell'Utile Netto Consolidato. Sulla base dei risultati al 30 giugno 2025 e tenendo conto del current trading - che vede una performance positiva di tutte le aree di business - il management ritiene prevedibile ipotizzare per l'esercizio corrente una