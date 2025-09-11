Gruppo SOL, fatturato e utile in crescita a doppia cifra nel 1° semestre

Gruppo SOL

(Teleborsa) - Ilha chiuso il primo semestre con un buon andamento delle vendite a dispetto del contesto geopolitico incerto. Ilsi è infatti attestato arispetto al primo semestre 2024 (+11% a pari perimetro ed al netto dell’effetto cambi).Il Margine Operativo Lordo () si è attestato a 220,8 milioni,rispetto ai 201,3 del 2024, mentre ila 134,9 milioni, rispetto ai 122,2 milioni dell'anno prima.di competenza si è attestato arispetto ai 74,9 milioni del 2024.