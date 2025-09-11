Gruppo SOL, fatturato e utile in crescita a doppia cifra nel 1° semestre

(Teleborsa) - Il Gruppo SOL
ha chiuso il primo semestre con un buon andamento delle vendite a dispetto del contesto geopolitico incerto. Il fatturato
si è infatti attestato a 874,1 milioni di euro, in crescita del 12,1%
rispetto al primo semestre 2024 (+11% a pari perimetro ed al netto dell’effetto cambi).
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA
) si è attestato a 220,8 milioni, in aumento del 9,7%
rispetto ai 201,3 del 2024, mentre il Risultato Operativo è cresciuto del 10,4%
a 134,9 milioni, rispetto ai 122,2 milioni dell'anno prima. L'utile netto
di competenza si è attestato a 83,5 milioni, in crescita dell’11,5%
rispetto ai 74,9 milioni del 2024.