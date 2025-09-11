Milano 13:58
42.295 +0,56%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 13:58
9.267 +0,46%
Francoforte 13:58
23.679 +0,19%

Metalmeccanica, Federmeccanica: produzione in calo nel primo semestre 2025 (-4,3%), pesa incognita dazi USA

Economia
Metalmeccanica, Federmeccanica: produzione in calo nel primo semestre 2025 (-4,3%), pesa incognita dazi USA
(Teleborsa) - Il primo semestre 2025 si chiude in rosso per la metalmeccanica italiana. Secondo l’indagine congiunturale di Federmeccanica, la produzione del settore è diminuita in media del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, una contrazione più marcata rispetto al complesso dell’industria (-2,8%). Tutti i comparti hanno registrato cali, con un crollo per autoveicoli e rimorchi (-18,7%). Solo metallurgia (+0,7%) e altri mezzi di trasporto (+0,2%) hanno segnato variazioni lievemente positive. Nel secondo trimestre si osserva un marginale recupero congiunturale (+0,5%), ma il confronto annuo resta negativo (-2,8%).

Anche l’export arretra: -0,5% complessivo nel semestre, con flessioni sia verso l’Ue (-0,4%) sia verso i mercati extra-Ue (-0,6%). Preoccupante il calo delle vendite negli Stati Uniti (-6,1%), aggravato dal nuovo quadro protezionistico. L’83% delle imprese segnala rischi legati ai dazi, soprattutto perdita di quote export (32%), difficoltà di approvvigionamento (25%) e maggiore pressione competitiva in Europa (21%).

La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, ha sottolineato che "anche un solo punto percentuale di dazi è troppo", soprattutto per un settore caratterizzato da bassa produttività, margini ridotti, costi energetici e del lavoro più alti rispetto alla media UE. Il rischio, ha aggiunto, è quello di perdere intere filiere industriali a vocazione esportatrice.

Dal lato della domanda, il 24% delle imprese segnala un calo del portafoglio ordini e il 25% prevede una riduzione della produzione. Materie prime ed energia restano il principale fattore di rischio, seguiti dall’instabilità macroeconomica globale.

Il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, parla di "poche luci e molte ombre": produrre oggi costa circa il 20% in più rispetto a pochi anni fa, un incremento divenuto strutturale e che, combinato alla bassa redditività, mette a dura prova la competitività del settore.
Condividi
```