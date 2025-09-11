Metalmeccanica, Federmeccanica: produzione in calo nel primo semestre 2025 (-4,3%), pesa incognita dazi USA

(Teleborsa) - Il primo semestre 2025 si chiude in rosso per la metalmeccanica
italiana. Secondo l’indagine congiunturale di Federmeccanica
, la produzione del settore è diminuita in media del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, una contrazione più marcata rispetto al complesso dell’industria
(-2,8%). Tutti i comparti hanno registrato cali, con un crollo per autoveicoli
e rimorchi
(-18,7%). Solo metallurgia (+0,7%) e altri mezzi di trasporto (+0,2%) hanno segnato variazioni lievemente positive. Nel secondo trimestre
si osserva un marginale recupero congiunturale (+0,5%), ma il confronto annuo resta negativo (-2,8%).
Anche l’export
arretra: -0,5% complessivo nel semestre, con flessioni sia verso l’Ue (-0,4%) sia verso i mercati extra-Ue (-0,6%). Preoccupante il calo delle vendite negli Stati Uniti
(-6,1%), aggravato dal nuovo quadro protezionistico. L’83% delle imprese segnala rischi legati ai dazi, soprattutto perdita di quote export (32%), difficoltà di approvvigionamento (25%) e maggiore pressione competitiva in Europa (21%).
La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto
, ha sottolineato che "anche un solo punto percentuale di dazi è troppo", soprattutto per un settore caratterizzato da bassa produttività, margini ridotti, costi energetici e del lavoro più alti rispetto alla media UE. Il rischio, ha aggiunto, è quello di perdere intere filiere industriali a vocazione esportatrice.
Dal lato della domanda
, il 24% delle imprese segnala un calo del portafoglio ordini
e il 25% prevede una riduzione della produzione. Materie prime ed energia restano il principale fattore di rischio, seguiti dall’instabilità macroeconomica globale.
Il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi
, parla di "poche luci e molte ombre": produrre oggi costa circa il 20% in più rispetto a pochi anni fa, un incremento divenuto strutturale e che, combinato alla bassa redditività, mette a dura prova la competitività del settore.