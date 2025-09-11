Piazza Affari cauta con il resto d'Europa. Attesa inflazione USA e BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che si muovono in positivo, pur mantenendo un. I mercati europei ed anche Wall Street attendono infatti una serie di indicazioni importanti dalle banche centrali.per decidere la strategia di politica monetaria, ma è scontato un altro. Più interessante sarà capire come si muoverà l'Eurotower nei prossimi mesi e se i tassi sono giunti già al livello di neutralità., che saranno letti alla luce delle future, che dovrebbe confermare la prossima settimana un, salvo sorprese dell'ultimo minuto.L'è ingessato a quota 1,169. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,39%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,21%.Invariato lo, che si posiziona a +89 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,47%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,21%,avanza dello 0,46%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,22%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 42.115 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 44.678 punti. In moderato rialzo il(+0,27%); poco sotto la parità il(-0,32%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 6,25%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,15%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,34%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,90%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,71%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,59%.di Milano,(+4,30%),(+3,01%),(+2,29%) e(+2,21%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,24%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,63%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,40%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,01%.