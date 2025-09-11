Piazza Affari cauta con il resto d'Europa. Attesa inflazione USA e BCE

(Teleborsa) - Si apre una giornata cruciale per le Borse europee e per Piazza Affari,
che si muovono in positivo, pur mantenendo un atteggiamento piuttosto cauto
. I mercati europei ed anche Wall Street attendono infatti una serie di indicazioni importanti dalle banche centrali. La BCE si riunirà oggi
per decidere la strategia di politica monetaria, ma è scontato un altro nulla di fatto sui tassi d'interesse
. Più interessante sarà capire come si muoverà l'Eurotower nei prossimi mesi e se i tassi sono giunti già al livello di neutralità.Attesi anche i dati sull'inflazione USA
, che saranno letti alla luce delle future decisioni della Federal Reserve
, che dovrebbe confermare la prossima settimana un taglio dei tassi di 25 punti
, salvo sorprese dell'ultimo minuto.
L'Euro / Dollaro USA
è ingessato a quota 1,169. L'Oro
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,39%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,21%.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +89 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,47%. Tra gli indici di Eurolandia
sostanzialmente debole Francoforte
, che registra una flessione dello 0,21%, Londra
avanza dello 0,46%, e si muove in modesto rialzo Parigi
, evidenziando un incremento dello 0,22%.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che si attesta a 42.115 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 44.678 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,27%); poco sotto la parità il FTSE Italia Star
(-0,32%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, in evidenza Buzzi
, che mostra un forte incremento del 6,25%.
Denaro su Tenaris
, che registra un rialzo del 2,15%.
Bilancio positivo per Saipem
, che vanta un progresso dell'1,34%.
Sostanzialmente tonico ENI
, che registra una plusvalenza dello 0,90%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferrari
, che prosegue le contrattazioni a -0,71%.
Si muove sotto la parità STMicroelectronics
, evidenziando un decremento dello 0,59%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, De' Longhi
(+4,30%), NewPrinces
(+3,01%), Cementir
(+2,29%) e Maire
(+2,21%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su El.En
, che prosegue le contrattazioni a -7,24%.
Tonfo di Avio
, che mostra una caduta del 6,63%.
Contrazione moderata per Pharmanutra
, che soffre un calo dell'1,40%.
Sottotono TXT E-solutions
che mostra una limatura dell'1,01%.