Milano 13:58
42.295 +0,56%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 13:58
9.267 +0,46%
Francoforte 13:58
23.679 +0,19%

Piazza Affari marcia in positivo. Borse UE prudenti in attesa dati USA e BCE

Commento, Finanza, Spread
Piazza Affari marcia in positivo. Borse UE prudenti in attesa dati USA e BCE
(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente., al termine di una mattinata caratterizzata da estrema cautela, in vista della riunione della BCE e dell'uscita del dato sui prezzi al consumo USA, che hanno messo in secondo pipano le ansie relative all'escalation dei conflitti in Ucraina e Medioriente.

Dalla BCE non sono attese novità sul fornte dei tassi, ma il discorso della Presidente Christine Lagarde sarà molto seguito, per capire come sta cambiando la percezione sulla politica monetaria e se i tassi hanno già raggiunto il livello di neutralità o se serva un altro piccolo ritocco.

Per quanto riguarda l'inflazione USA, il dato sarà letto in prospettiva, visto che la settimana prossima il FOMC dovrebbe annunciare un taglio dei tassi d'interesse di 25 punti base.

A livello Corporate, va segnalata la fiammata di Buzzi, grazie ad un upgrade di JP Morgan e, sul fronte europeo, il rally della big del lusso Kering, sulla scia dell'accordo per il rinvio del riassetto di valentino al 2029. In luce anche Pirelli, dopo l'intesa ocn Aston Martin per l'impiego della tecnologia Cyber Tyre sui nuovi modelli di auto sportiva.

L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,168. Lieve calo dell'oro, che scende a 3.621,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,89% e continua a trattare a 63,11 dollari per barile.

Lieve calo dello spread, che scende a +88 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,46%.

Tra gli indici di Eurolandia giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,22%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,52%, e buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dello 0,86%.

Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,53%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 44.866 punti.

Positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,87%); sulla stessa linea, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,58%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, brilla Buzzi, con un forte incremento (+8,39%).

Ben impostata Tenaris, che mostra un incremento del 2,65%.

Tonica Interpump che evidenzia un bel vantaggio del 2,12%.

In luce Azimut, con un ampio progresso dell'1,87%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Nexi, che continua la seduta con -0,97%.

A dispetto del successo dell'OPAS e del rafforzamento di Blackrock nel capitale, è sottotono Banca MPS che mostra una limatura dello 0,73%, insieme a Mediobanca, che viaggia poco sotto i livelli della vigilia.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Sesa (+6,79%), dopo i risuotati, Cementir (+4,43%), Maire (+4,02%) e De' Longhi (+3,89%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su El.En, che continua la seduta con -5,26%.

Vendite su Avio, che registra un ribasso del 3,67%.

Seduta negativa per MFE B, che mostra una perdita del 2,61%.

Sotto pressione MFE A, che accusa un calo del 2,30%.

Condividi
```