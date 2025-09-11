Piazza Affari marcia in positivo. Borse UE prudenti in attesa dati USA e BCE

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente
., al termine di una mattinata caratterizzata da estrema cautela, in vista della riunione della BCE
e dell'uscita del dato sui prezzi al consumo USA
, che hanno messo in secondo pipano le ansie relative all'escalation dei conflitti in Ucraina e Medioriente.Dalla BCE non sono attese novità sul fornte dei tassi
, ma il discorso della Presidente Christine Lagarde sarà molto seguito, per capire come sta cambiando la percezione sulla politica monetaria e se i tassi hanno già raggiunto il livello di neutralità o se serva un altro piccolo ritocco.
Per quanto riguarda l'inflazione USA
, il dato sarà letto in prospettiva, visto che la settimana prossima il FOMC
dovrebbe annunciare un taglio dei tassi d'interesse di 25 punti base.
A livello Corporate, va segnalata la fiammata di Buzzi
, grazie ad un upgrade di JP Morgan e, sul fronte europeo, il rally della big del lusso Kering
, sulla scia dell'accordo per il rinvio del riassetto di valentino al 2029. In luce anche Pirelli
, dopo l'intesa ocn Aston Martin
per l'impiego della tecnologia Cyber Tyre sui nuovi modelli di auto sportiva.
L'Euro / Dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,168. Lieve calo dell'oro
, che scende a 3.621,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,89% e continua a trattare a 63,11 dollari per barile.
Lieve calo dello spread
, che scende a +88 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,46%. Tra gli indici di Eurolandia
giornata moderatamente positiva per Francoforte
, che sale di un frazionale +0,22%, seduta senza slancio per Londra
, che riflette un moderato aumento dello 0,52%, e buoni spunti su Parigi
, che mostra un ampio vantaggio dello 0,86%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,53%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 44.866 punti.
Positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,87%); sulla stessa linea, in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,58%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, brilla Buzzi
, con un forte incremento (+8,39%).
Ben impostata Tenaris
, che mostra un incremento del 2,65%.
Tonica Interpump
che evidenzia un bel vantaggio del 2,12%.
In luce Azimut
, con un ampio progresso dell'1,87%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nexi
, che continua la seduta con -0,97%.
A dispetto del successo dell'OPAS e del rafforzamento di Blackrock nel capitale, è sottotono Banca MPS
che mostra una limatura dello 0,73%, insieme a Mediobanca
, che viaggia poco sotto i livelli della vigilia.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Sesa
(+6,79%), dopo i risuotati, Cementir
(+4,43%), Maire
(+4,02%) e De' Longhi
(+3,89%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su El.En
, che continua la seduta con -5,26%.
Vendite su Avio
, che registra un ribasso del 3,67%.
Seduta negativa per MFE B
, che mostra una perdita del 2,61%.
Sotto pressione MFE A
, che accusa un calo del 2,30%.