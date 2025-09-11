Piazza Affari marcia in positivo. Borse UE prudenti in attesa dati USA e BCE

Buzzi

Kering

Pirelli

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Buzzi

Tenaris

Interpump

Azimut

Nexi

Banca MPS

Mediobanca

Sesa

Cementir

Maire

De' Longhi

El.En

Avio

MFE B

MFE A

(Teleborsa) -., al termine di una mattinata caratterizzata da estrema cautela, in vista dellae dell'uscita del, che hanno messo in secondo pipano le ansie relative all'escalation dei conflitti in Ucraina e Medioriente., ma il discorso della Presidente Christine Lagarde sarà molto seguito, per capire come sta cambiando la percezione sulla politica monetaria e se i tassi hanno già raggiunto il livello di neutralità o se serva un altro piccolo ritocco.Per quanto riguarda, il dato sarà letto in prospettiva, visto che ladovrebbe annunciare un taglio dei tassi d'interesse di 25 punti base.A livello Corporate, va segnalata la, grazie ad un upgrade di JP Morgan e, sul fronte europeo, il, sulla scia dell'accordo per il rinvio del riassetto di valentino al 2029. In luce anche, dopo lper l'impiego della tecnologia Cyber Tyre sui nuovi modelli di auto sportiva.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,168. Lieve calo dell', che scende a 3.621,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,89% e continua a trattare a 63,11 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +88 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,46%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,22%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,52%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,86%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,53%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 44.866 punti.Positivo il(+0,87%); sulla stessa linea, in frazionale progresso il(+0,58%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+8,39%).Ben impostata, che mostra un incremento del 2,65%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,12%.In luce, con un ampio progresso dell'1,87%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,97%.A dispetto del successo dell'OPAS e del rafforzamento di Blackrock nel capitale, è sottotonoche mostra una limatura dello 0,73%, insieme a, che viaggia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+6,79%), dopo i risuotati,(+4,43%),(+4,02%) e(+3,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,26%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,67%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,61%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,30%.