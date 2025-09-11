Revolut supera traguardo di 4 milioni di clienti e diventa quinta banca in Italia

(Teleborsa) - La banca digitale Revolut supera il traguardo dei 4 milioni di clienti in Italia
, posizionandosi tra le prime cinque banche
del paese per numero di clienti, dopo essersi posizionata al primo posto tra le banche straniere operanti sul territorio nazionale. Questo nuovo traguardo arriva dopo l'annuncio dei 3 milioni di clienti dello scorso gennaio.
"L'interesse degli italiani verso Revolut è in forte crescita. Oggi, 4 italiani al minuto diventano clienti Revolut, il che significa che offriamo un prodotto giusto per il mercato e che il nostro brand è realmente apprezzato. Con quasi 1 italiano su 10 attualmente cliente Revolut, puntiamo a entrare tra le prime tre banche italiane
per numero di clienti nel 2026", afferma Ignacio Zunzunegui
, Head of Growth Southern Europe.
Un ruolo chiave
nella crescita di Revolut in Italia è stato svolto dal recente lancio degli IBAN italiani
, che semplificano le transazioni quotidiane, la possibilità di ricevere lo stipendio
sul conto Revolut e di pagare bollette
o addebiti diretti senza frizioni. Il tutto sotto la supervisione dell'autorità di regolamentazione italiana. Tutti i conti Revolut con IBAN IT sono gestiti dalla filiale italiana di Revolut Bank UAB e supervisionati dall'autorità di regolamentazione locale (Banca d'Italia) e dalla Banca Centrale Europea. I depositi dei clienti continuano a essere coperti fino a 100.000 euro dal Fondo di Garanzia dei Depositi della Banca di Lituania.
Inoltre, la banca online ha recentemente arricchito la sua app con funzionalità innovative,
come le eSIM,
per rimanere sempre connessi in viaggio, Duo
per una migliore gestione finanziaria dei benefit dei piani a pagamento, e il programma fedeltà RevPoints
, mentre nel prossimo futuro
è attesa l'introduzione in Italia degli sportelli ATM Revolut
di ultima generazione appena lanciati in Spagna.
Parallelamente, Revolut ha avviato partnership di alto profilo
per entrare in contatto con le passioni dei propri clienti. A livello globale, la partnership con Audi
darà il via a una serie di iniziative per gli appassionati di Formula 1
a partire dal 2026, mentre in Italia l'accordo con Como 1907
consentirà all'azienda di stringere forti legami con la comunità calcistica.