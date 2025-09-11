Milano 14:14
SYS-DAT, Intermonte alza target price e conferma Outperform

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Intermonte ha confermato la raccomandazione (Outperform) e incrementato il target price (a 8,60 euro per azione dai precedenti 8,40 euro) sul titolo SYS-DAT, società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato.

Gli analisti scrivono che i risultati del secondo trimestre hanno evidenziato ancora una volta la resilienza di SYS nel sovra-performare la crescita del mercato digitale italiano, integrando rapidamente le acquisizioni senza compromettere l'eccellente generazione di cassa, pilastro fondamentale del modello di business Buy & Build del gruppo.

Le prospettive per il secondo semestre rimangono positive, con una crescita organica prevista in accelerazione nel terzo trimestre, stagionalmente il trimestre più debole dell'anno. Prevedono inoltre un maggiore slancio dalle attività di cross-selling, supportate da maggiori sforzi di vendita e marketing, e non escludono la possibilità di ulteriori acquisizioni entro la fine dell'anno.

"La nostra valutazione incorpora anche il valore aggiuntivo che l'azienda potrebbe generare attraverso M&A, un'area in cui ha già dimostrato una solida esecuzione negli ultimi anni - si legge nella ricerca - Quantifichiamo questa opzionalità a 1,3 euro per azione, sulla base di un obiettivo di leva finanziaria di 1,5x e di un multiplo di acquisizione di 6x EV/EBITDA, che consideriamo conservativo rispetto al valore storico di 5x. Ciò presuppone un'integrazione di successo delle attività acquisite e la capacità di generare sinergie sia attraverso l'up-selling che il cross-selling".
