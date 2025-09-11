SYS-DAT, Intermonte alza target price e conferma Outperform

SYS-DAT

(Teleborsa) - Intermonte ha confermato la) e incrementato il(aper azione dai precedenti 8,40 euro) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato.Gli analisti scrivono che i risultati del secondo trimestre hannodigitale italiano, integrando rapidamente le acquisizioni senza compromettere l'eccellente generazione di cassa, pilastro fondamentale del modello di business Buy & Build del gruppo.Le, con una crescita organica prevista in accelerazione nel terzo trimestre, stagionalmente il trimestre più debole dell'anno. Prevedono inoltre un maggiore slancio dalle attività di cross-selling, supportate da maggiori sforzi di vendita e marketing, e non escludono la possibilità di ulteriori acquisizioni entro la fine dell'anno."La nostra valutazione incorpora anche il, un'area in cui ha già dimostrato una solida esecuzione negli ultimi anni - si legge nella ricerca - Quantifichiamo questa opzionalità a 1,3 euro per azione, sulla base di un obiettivo di leva finanziaria di 1,5x e di un multiplo di acquisizione di 6x EV/EBITDA, che consideriamo conservativo rispetto al valore storico di 5x. Ciò presuppone un'integrazione di successo delle attività acquisite e la capacità di generare sinergie sia attraverso l'up-selling che il cross-selling".