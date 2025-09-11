TPG acquisirà business Proficy Software di GE Vernova per 600 milioni di dollari

GE Vernova

(Teleborsa) -e TPG, una delle principali società globali di gestione patrimoniale alternativa, hanno siglato un accordo vincolante che conferma l'intenzione dila divisione di produzione software("Proficy") perGE Vernova potrebbe ricevere ulteriori proventi dalla vendita in futuro. TPG investirà in Proficy tramite, la piattaforma di private equity statunitense ed europea dell'azienda.L'operazione proposta consoliderebbe Proficy come un'azienda software indipendente che aiuta i suoia gestire la complessità, a garantire una maggiore efficienza e a migliorare la connettività nelle loro attività industriali. Il portafoglio software di Proficy risolve le sfide industriali nella produzione discreta, di processo e ibrida, nonché nel trasporto metropolitano e in altre applicazioni infrastrutturali. Le sue soluzioni completamente integrate includono HMI/SCADA, MES, gestione dei dati industriali e analisi basate su cloud e on-premise, offrendo flessibilità architettonica che spazia dalle apparecchiature alla linea di produzione, all'impianto e all'intera azienda.In partnership con TPG, Proficy continuerà a fornire offerte migliorate e ampliate che soddisfano le esigenze in continua evoluzione dei team nei più ampi settori manifatturiero e infrastrutturale.Questa divisione di software per la produzione rappresenta