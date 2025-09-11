USA, stoccaggi gas ultima settimana +71 BCF

(Teleborsa) - Salgono più delle attese gli. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 5 settembre 2025 sono risultati in aumento di 71 BCF (billion cubic feet).Il dato si rivela superiore al(+69 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 55 BCF.Lesi sono dunque portate a 3.343 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dell'1,1% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.381) e in crescita del 6% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.155 BCF.