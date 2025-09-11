Milano 17:35
USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 5 settembre

USA, Stoccaggi gas nella settimana del 5 settembre su base settimanale (WoW) 71 Mld piedi cubi, in aumento rispetto al precedente 55 Mld piedi cubi (la previsione era 69 Mld piedi cubi).

