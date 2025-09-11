Wall Street chiude positiva con rally Oracle. S&P 500 su nuovo record

(Teleborsa) - Wall Street chiude le contrattazioni in rialzo, spinta dai tech
, in particolare i titoli legati all'intelligenza artificiale, sulla scia del balzo di Oracle (+40%)
dopo i conti.
A sostenere il mercato hanno contribuito i prezzi alla produzione
, che hanno registrato un rallentamento
, deponendo a favore di una moderazione dell'inflazione. I numeri sui prezzi al consumo
sono in uscita giovedì
e costituiranno un importante indicatore per la Fed
, che la prossima settimana dovrebbe finalmente decidere per un taglio dei tassi di 25 punti base
.
Il Dow Jones
ha limato lo 0,48%, al contrario, si registra uno scatto in avanti per l'S&P-500
, che si porta su nuovi record a 6.532 punti
. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100
(+0,04%); positivo l'S&P 100
(+0,49%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia
(+1,76%), informatica
(+1,76%) e utilities
(+1,69%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo secondari
(-1,58%), beni di consumo per l'ufficio
(-1,06%) e sanitario
(-0,91%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Nvidia
(+3,85%), Chevron
(+1,90%), Cisco Systems
(+1,19%) e Caterpillar
(+1,15%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Salesforce
, che ha archiviato la seduta a -3,76%.
Sotto pressione Amazon
, con un forte ribasso del 3,32%.
Soffre Apple
, che evidenzia una perdita del 3,23%.
Preda dei venditori McDonald's
, con un decremento del 2,11%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Broadcom
(+9,77%), ARM Holdings
(+9,36%), Constellation Energy
(+6,38%) e Nvidia
(+3,85%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Synopsys
, che ha terminato le contrattazioni a -35,84%.
Seduta negativa per Trade Desk
, che scende dell'11,95%.
Sensibili perdite per Cadence Design Systems
, in calo del 6,37%.
In apnea Atlassian
, che arretra del 4,41%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati statunitensi: Giovedì 11/09/2025
14:30 USA
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,7%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 237K unità)
14:30 USA
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%) Venerdì 12/09/2025
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58 punti; preced. 58,2 punti) Lunedì 15/09/2025
14:30 USA
: Empire State Index (preced. 11,9 punti) Martedì 16/09/2025
14:30 USA
: Prezzi export, mensile (preced. 0,1%)
14:30 USA
: Prezzi import, mensile (preced. 0,4%).