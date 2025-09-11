Wall Street chiude positiva con rally Oracle. S&P 500 su nuovo record

Dow Jones

(Teleborsa) -, in particolare i titoli legati all'intelligenza artificiale, sulla scia deldopo i conti.A sostenere il mercato hanno contribuito i, che hanno registrato un, deponendo a favore di una moderazione dell'inflazione. I numeri suisono in uscitae costituiranno un, che la prossima settimana dovrebbe finalmente decidereIlha limato lo 0,48%, al contrario, si registra uno scatto in avanti per, che si porta su. Consolida i livelli della vigilia il(+0,04%); positivo l'(+0,49%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,76%),(+1,76%) e(+1,69%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,58%),(-1,06%) e(-0,91%).Al top tra i(+3,85%),(+1,90%),(+1,19%) e(+1,15%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,76%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,32%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,23%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,11%.(+9,77%),(+9,36%),(+6,38%) e(+3,85%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -35,84%.Seduta negativa per, che scende dell'11,95%.Sensibili perdite per, in calo del 6,37%.In apnea, che arretra del 4,41%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,7%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 237K unità)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58 punti; preced. 58,2 punti)14:30: Empire State Index (preced. 11,9 punti)14:30: Prezzi export, mensile (preced. 0,1%)14:30: Prezzi import, mensile (preced. 0,4%).