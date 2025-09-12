Milano 14:30
Black Rock Coffee Bar debutta al Nasdaq con capitalizzazione di 956 milioni di dollari

(Teleborsa) - Black Rock Coffee Bar ha prezzato la propria offerta pubblica iniziale (IPO) di 14.705.882 azioni ordinarie di Classe A al prezzo di 20 dollari per azione, sopra la forchetta individuata in precedenza. La raccolta è stata di 294,1 milioni di dollari e la capitalizzazione al debutto è di 956,3 milioni di dollari.

Black Rock Coffee Bar ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di un massimo di ulteriori 2.205.882 azioni ordinarie di Classe A al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, al netto di sconti e commissioni di sottoscrizione.

Black Rock Coffee Bar debutta sul Nasdaq oggi, 12 settembre 2025, con il simbolo "BRCB".

Si tratta di un operatore in forte crescita di bar drive-thru incentrati sul cliente, che offrono bevande a base di caffeina di alta qualità e un'esperienza in-store di alto livello. Black Rock Coffee Bar è stata fondata nel 2008 a Beaverton, Oregon, dai co-fondatori Daniel Brand e Jeff Hernandez. Quello che nel 2008 era un semplice bar di 15 metri quadrati è oggi una delle aziende di bevande in più rapida crescita negli Stati Uniti in termini di fatturato e il più grande rivenditore di caffè interamente di proprietà dell'azienda del paese, con 158 sedi in sette stati al 30 giugno 2025, dal Pacifico nord-occidentale al Texas.

L'azienda ha registrato una perdita netta di 1,1 milioni di dollari su un fatturato di 50,4 milioni di dollari nei tre mesi terminati il 30 giugno, rispetto a una perdita netta di 522.000 dollari su un fatturato di 40,6 milioni di dollari nello stesso periodo dell'anno precedente.
