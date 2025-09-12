Boeing, FAA propone multa da 3,1 milioni di dollari per violazioni della sicurezza

Boeing

(Teleborsa) - La(FAA) ha emesso unacontro, colosso statunitense che produce velivoli sia per utilizzo civile che militare, per violazioni della sicurezza che si sono verificate da settembre 2023 a febbraio 2024.Queste includono azioni relative alladel 4 gennaio 2024 e all'interferenza con l'indipendenza dei responsabili della sicurezza. La FAA ha utilizzato la sua massima autorità sanzionatoria civile prevista dalla legge, si legge in una nota.La FAA ha identificatopresso lo stabilimento Boeing 737 di Renton, Washington, e presso lo stabilimento del subappaltatore Boeing Spirit AeroSystems di Wichita, Kansas. Inoltre, Boeing ha presentato alla FAA due velivoli non idonei al volo per ottenere certificati di aeronavigabilità e non ha rispettato il suo sistema di qualità.La FAA ha scoperto che un dipendente della Boeing hadella Boeing che svolgeva mansioni per conto della FAA affinché firmasse un aeroplano Boeing 737 MAX in modo che l'azienda potesse rispettare i tempi di consegna, nonostante il dipendente avesse stabilito che l'aeroplano non era conforme agli standard.Boeing hadalla ricezione delle lettere di sanzione della FAAall'agenzia.