Boeing, FAA propone multa da 3,1 milioni di dollari per violazioni della sicurezza

(Teleborsa) - La Federal Aviation Administration
(FAA) ha emesso una proposta di multa di circa 3,1 milioni di dollari
contro Boeing
, colosso statunitense che produce velivoli sia per utilizzo civile che militare, per violazioni della sicurezza che si sono verificate da settembre 2023 a febbraio 2024.
Queste includono azioni relative alla rottura del tappo della porta
del 4 gennaio 2024 e all'interferenza con l'indipendenza dei responsabili della sicurezza. La FAA ha utilizzato la sua massima autorità sanzionatoria civile prevista dalla legge, si legge in una nota.
La FAA ha identificato centinaia di violazioni del sistema di qualità
presso lo stabilimento Boeing 737 di Renton, Washington, e presso lo stabilimento del subappaltatore Boeing Spirit AeroSystems di Wichita, Kansas. Inoltre, Boeing ha presentato alla FAA due velivoli non idonei al volo per ottenere certificati di aeronavigabilità e non ha rispettato il suo sistema di qualità.
La FAA ha scoperto che un dipendente della Boeing ha esercitato pressioni su un altro lavoratore
della Boeing che svolgeva mansioni per conto della FAA affinché firmasse un aeroplano Boeing 737 MAX in modo che l'azienda potesse rispettare i tempi di consegna, nonostante il dipendente avesse stabilito che l'aeroplano non era conforme agli standard.
Boeing ha 30 giorni di tempo
dalla ricezione delle lettere di sanzione della FAA per rispondere
all'agenzia.