Borse europee caute guardano a Fitch sulla Francia

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, dopo i record registrati a Wall Street, la vigilia, e a Tokyo stamane. Gli occhi degli investitori sono puntati sulla borsa di Parigi, in attesa della revisione del rating sulla Francia da parte di Fitch, dopo le turbolenze politiche e la sfiducia del Primo Ministro François Bayrou.Intanto, sul fronte delle banche centrali, si rafforzano le aspettative per un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, nella riunione della prossima settimana, alla luce del dato sull'inflazione e sulla revisione dei numeri sul lavoro.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,174. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,41%, sulle speranze per un taglio dei tassi della Fed. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,65%, tra i timori per la domanda e per l’eccesso di offerta.Sulla parità lo, che rimane a quota +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,46%.senza slancio, che negozia con un +0,06%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,30%, eè stabile, riportando un moderato -0,1%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 42.394 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 44.971 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Sui livelli della vigilia il(-0,06%); in moderato rialzo il(+0,33%).di Milano, troviamo(+1,15%),(+0,98%),(+0,92%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,63%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,93%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%.di Milano,(+6,11%),(+3,28%),(+2,22%) e(+1,92%).Dal lato dei ribassi, soffre, che evidenzia una perdita del 2,27%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,07%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,90%.