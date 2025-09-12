Borse europee deboli. Occhi su verdetto Fitch per Parigi

(Teleborsa) - Bilancio debole per le principali borse europee
, così come per la borsa di Milano. Gli occhi degli investitori sono puntati sulla borsa di Parigi, in attesa della revisione del rating sulla Francia da parte di Fitch
, dopo le turbolenze politiche e la sfiducia del Primo Ministro François Bayrou.
Sul fronte delle banche centrali, si rafforzano le aspettative per un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve
, nella riunione della prossima settimana, alla luce del dato sull'inflazione e sulla revisione dei numeri sul lavoro.
Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,173. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,44%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,71%, a 62,73 dollari per barile.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,48%. Nello scenario borsistico europeo
pensosa Francoforte
, con un calo frazionale dello 0,25%, piccolo passo in avanti per Londra
, che mostra un progresso dello 0,31%, e tentenna Parigi
, con un modesto ribasso dello 0,47%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB
che si ferma a 42.378 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 44.971 punti, sui livelli della vigilia. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per Mediobanca
, che vanta un progresso del 2,58%. Buona performance per Banca MPS
, che cresce del 2,56%. Borsa Italiana ha comunicato che a seguito della dichiarazione di efficacia dell'offerta di scambio volontaria di Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni ordinarie Mediobanca, tutti i contratti di opzione e futures su azioni Mediobanca verranno ridenominati da Euronext come contratti su Banca Monte dei Paschi di Siena secondo il rapporto determinato utilizzando il prezzo di chiusura di Banca Monte dei Paschi di Siena del 12 settembre 2025. I derivati rettificati inizieranno a essere negoziati da lunedì 15 settembre 2025.
Composta A2A
, che cresce di un modesto +1,41%.
Performance modesta per Banco BPM
, che mostra un moderato rialzo dell'1,02%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis
, che prosegue le contrattazioni a -2,96% su prese di beneficio dopo l'exploit della vigilia
.
Giornata fiacca per Brunello Cucinelli
, che segna un calo dell'1,44%.
Piccola perdita per Ferrari
, che scambia con un -1,08%.
Tentenna Saipem
, che cede lo 0,92%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Tamburi
(+7,21%), Moltiply Group
(+4,80%), Sesa
(+3,85%) e Avio
(+3,25%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo
, che continua la seduta con -5,65%.
Spicca la prestazione negativa di Sanlorenzo
, che scende del 2,36%. Maire
scende dell'1,74%.