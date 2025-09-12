Milano 11-set
Brillante il listino americano
(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones che mostra una plusvalenza dell'1,36%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l'S&P-500, che termina la giornata a 6.587 punti.

In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,6%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'S&P 100 (+0,55%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti materiali (+2,14%), sanitario (+1,73%) e beni di consumo secondari (+1,70%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, 3M (+3,84%), Sherwin Williams (+3,14%), Travelers Company (+2,61%) e Home Depot (+2,47%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Boeing, che ha chiuso a -3,31%.

Giornata fiacca per Cisco Systems, che segna un calo dello 0,65%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Warner Bros Discovery (+28,79%), Synopsys (+12,98%), Lam Research (+7,61%) e Micron Technology (+7,52%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Netflix, che ha terminato le contrattazioni a -3,58%.

CDW scende del 2,95%.

Calo deciso per Broadcom, che segna un -2,69%.

Sotto pressione Advanced Micro Devices, con un forte ribasso del 2,41%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:

Venerdì 12/09/2025
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58,2 punti; preced. 58,2 punti)

Lunedì 15/09/2025
14:30 USA: Empire State Index (preced. 11,9 punti)

Martedì 16/09/2025
14:30 USA: Prezzi export, mensile (preced. 0,1%)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (preced. 0,4%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,9%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,5%)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%).
