Brillante il listino americano

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con ilche mostra una plusvalenza dell'1,36%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 6.587 punti.In moderato rialzo il(+0,6%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,55%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,14%),(+1,73%) e(+1,70%).del Dow Jones,(+3,84%),(+3,14%),(+2,61%) e(+2,47%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,31%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,65%.Al top tra i, si posizionano(+28,79%),(+12,98%),(+7,61%) e(+7,52%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,58%.scende del 2,95%.Calo deciso per, che segna un -2,69%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,41%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58,2 punti; preced. 58,2 punti)14:30: Empire State Index (preced. 11,9 punti)14:30: Prezzi export, mensile (preced. 0,1%)14:30: Prezzi import, mensile (preced. 0,4%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,9%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,5%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%).