Brillante il listino americano

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones
che mostra una plusvalenza dell'1,36%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l'S&P-500
, che termina la giornata a 6.587 punti.
In moderato rialzo il Nasdaq 100
(+0,6%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,55%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti materiali
(+2,14%), sanitario
(+1,73%) e beni di consumo secondari
(+1,70%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, 3M
(+3,84%), Sherwin Williams
(+3,14%), Travelers Company
(+2,61%) e Home Depot
(+2,47%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Boeing
, che ha chiuso a -3,31%.
Giornata fiacca per Cisco Systems
, che segna un calo dello 0,65%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Warner Bros Discovery
(+28,79%), Synopsys
(+12,98%), Lam Research
(+7,61%) e Micron Technology
(+7,52%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Netflix
, che ha terminato le contrattazioni a -3,58%. CDW
scende del 2,95%.
Calo deciso per Broadcom
, che segna un -2,69%.
Sotto pressione Advanced Micro Devices
, con un forte ribasso del 2,41%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati statunitensi: Venerdì 12/09/2025
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58,2 punti; preced. 58,2 punti) Lunedì 15/09/2025
14:30 USA
: Empire State Index (preced. 11,9 punti) Martedì 16/09/2025
14:30 USA
: Prezzi export, mensile (preced. 0,1%)
14:30 USA
: Prezzi import, mensile (preced. 0,4%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,9%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,5%)
15:15 USA
: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%).