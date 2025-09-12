Eurotech, ricavi primo semestre a 21,5 milioni

(Teleborsa) - I ricavi
consolidati del primo semestre 2025 di Eurotech
sono stati di Euro 21,48 milioni, rispetto ai 29,26 milioni del primo semestre 2024. Il decremento del fatturato da un periodo all’altro è stato del 26,6%, in miglioramento rispetto al decremento del 31,0% registrato nel primo trimestre. A parità di cambi, la riduzione è del 26,8%.
Il primo margine, in termini percentuali sul fatturato, si attesta al 49,3% rispetto al 49,7% dello stesso periodo dello scorso anno e al 49,6% registrato nel primo trimestre.
Nei sei mesi di riferimento, i costi operativi
al lordo delle rettifiche operate ammontano a Euro 17,69 milioni, rispetto a Euro 20,11 milioni del primo semestre 2024 con una riduzione di Euro 2,42 milioni (-12,0%).
I costi non ricorrenti contabilizzati nel primo semestre 2025 ammontano a Euro 1,24 milioni (Euro 0,41 milioni nel primo semestre 2024): sono relativi alle attività di riorganizzazione ed efficientamento del Gruppo e riguardano prevalentemente i costi una tantum sostenuti per la riduzione della forza lavoro e la risoluzione del rapporto contrattuale con il precedente amministratore delegato.
L’EBITDA adjusted
nei primi sei mesi ammonta a Euro -4,05 milioni, rispetto ad Euro -3,08 milioni nel corrispondente periodo del 2024.
Includendo anche i costi non ricorrenti, l’EBITDA dei primi sei mesi del 2025 ammonta a Euro -5,28 milioni, rispetto ad Euro -3,49 milioni nel 2024.
L’EBIT
, ovvero il risultato operativo dell’anno, è pari a Euro -7,72 milioni, rispetto ad un valore di Euro -5,84 milioni dei primi sei mesi del 2024.
In termini di risultato netto
di Gruppo, il valore del primo semestre è di Euro -7,56 milioni, mentre era di Euro -5,51 milioni nello stesso periodo del 2024.
Il Gruppo presenta al 30 giugno 2025 un indebitamento finanziario netto
di Euro 18,70 milioni, rispetto ad un importo di Euro 20,40 milioni al 31 dicembre 2024. Outlook
Alla fine di agosto, il valore complessivo della raccolta ordini ha già raggiunto il valore registrato nell’intero esercizio 2024, rafforzando la visibilità sull’andamento dei ricavi nei prossimi periodi. Per effetto di questa dinamica, spiega la società nella nota dei conti, il fatturato
del secondo semestre sarà nettamente superiore rispetto a quello del primo semestre. Inoltre, si prevede che la seconda metà del 2025 avrà ricavi superiori a quelli registrati nella seconda metà del 2024. Questo andamento consentirà un’inversione di tendenza sull’EBITDA
, che sarà positivo nel secondo semestre.
Le iniziative di razionalizzazione e ridisegno della struttura operativa proseguiranno anche nel secondo semestre, con particolare focus sulle opportunità di integrazione verticale a livello operativo tra le controllate e la capogruppo. L’obiettivo è di ottenere una ulteriore riduzione del run-rate dei costi operativi, così da massimizzare la performance del secondo semestre e abbassare il punto di pareggio per l’anno prossimo.