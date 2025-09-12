Germania, inflazione confermata al +2,2% su anno ad agosto, in aumento rispetto a luglio

(Teleborsa) - E' stabile l'inflazione in Germania. Lo segnalano i dati pubblicati dall'ufficio statistico federale Destatis, in linea con i dati di fine agosto, che indicavano un incremento del 2,2% su base annua. Il dato è tuttavia superiore al +2,0% rilevato nel mese precedente."Il tasso di inflazione è leggermente aumentato per la prima volta quest'anno", afferma Ruth Brand, Presidente dell'Ufficio Federale di Statistica (Destatis). Aggiunge: "L'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari ha accelerato ad agosto. Inoltre, il calo dei prezzi dell'energia ha contribuito in misura minore al rallentamento dell'inflazione rispetto ai mesi precedenti."Su base mensile si registra un +0,1%, uguale alla stima preliminare e in frenata rispetto al +0,3% di luglio.Quanto all'inflazione armonizzata, ha registrato una crescita dello 0,1% su mese (come la stima iniziale) e un aumento del 2,1% su anno (come il dato preliminare).