KKR acquista portafoglio di credito al consumo di Newday da Cinven e CVC
(Teleborsa) - Le società di private equity europee Cinven e CVC hanno concordato di vendere il portafoglio di crediti al consumo di NewDay a fondi di credito privati ??gestiti da KKR, una delle principali società di investimento a livello mondiale. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'accordo.

L'operazione separa di fatto il bilancio creditizio di NewDay dalle attività di origination e servicing di NewDay. KKR stipulerà un accordo pluriennale di forward flow con il NewDay Operating Group per quanto riguarda la sua futura origination. I portafogli sottostanti di crediti al consumo originati da NewDay continueranno a essere gestiti e gestiti come oggi dal NewDay Operating Group. Cinven e CVC manterranno la partecipazione nel NewDay Operating Group, con KKR che vi investirà anche nell'ambito dell'operazione.

Questa operazione unisce le comprovate capacità di origination e servicing di NewDay con la comprovata esperienza di KKR nell'asset-based finance.

Nei risultati semestrali per i sei mesi fino al 30 giugno 2025, NewDay ha registrato un aumento del 30% dell'utile sottostante ante imposte, a 107 milioni di sterline, e un aumento del 21% dei crediti lordi, a 5,2 miliardi di sterline. A febbraio 2025, NewDay ha acquisito la proprietà del portafoglio di carte di credito Argos Financial Services, con 834 milioni di sterline di crediti lordi e 2,2 milioni di clienti, che saranno inclusi in questa transazione.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a KKR come nuovo azionista e partner strategico - ha detto John Hourican, CEO di NewDay - Questa transazione rappresenta un forte riconoscimento della piattaforma, delle persone e delle performance di NewDay e riflette la fiducia di KKR nella nostra capacità di generare una crescita sostenibile".
