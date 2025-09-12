KKR acquista portafoglio di credito al consumo di Newday da Cinven e CVC

(Teleborsa) - Le società di private equity europee Cinven e CVC
hanno concordato di vendere il portafoglio di crediti al consumo di NewDay
a fondi di credito privati ??gestiti da KKR
, una delle principali società di investimento a livello mondiale. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'accordo.
L'operazione separa di fatto il bilancio creditizio di NewDay dalle attività di origination e servicing di NewDay. KKR stipulerà un accordo pluriennale di forward flow con il NewDay Operating Group per quanto riguarda la sua futura origination. I portafogli sottostanti di crediti al consumo originati da NewDay continueranno a essere gestiti e gestiti come oggi dal NewDay Operating Group. Cinven e CVC manterranno la partecipazione nel NewDay Operating Group, con KKR che vi investirà anche nell'ambito dell'operazione
.
Questa operazione unisce
le comprovate capacità
di origination e servicing di NewDay con la comprovata esperienza di KKR nell'asset-based finance.
Nei risultati semestrali
per i sei mesi fino al 30 giugno 2025, NewDay ha registrato un aumento del 30% dell'utile sottostante ante imposte, a 107 milioni di sterline, e un aumento del 21% dei crediti lordi, a 5,2 miliardi di sterline. A febbraio 2025, NewDay ha acquisito la proprietà del portafoglio di carte di credito Argos Financial Services, con 834 milioni di sterline di crediti lordi e 2,2 milioni di clienti, che saranno inclusi in questa transazione.
"Siamo lieti di dare il benvenuto a KKR come nuovo azionista e partner strategico - ha detto John Hourican, CEO di NewDay
- Questa transazione rappresenta un forte riconoscimento della piattaforma, delle persone e delle performance di NewDay e riflette la fiducia di KKR nella nostra capacità di generare una crescita sostenibile".