Le Borse europee chiudono piatte, a Milano salgono MPS e Mediobanca

(Teleborsa) -, dopo i recenti guadagni alimentati dalle attese per un taglio dei tassi da parte nella Fed nella prossima riunione del 17 settembre. Nessun movimento anche sul CAC 40, in attesa chestasera pubblichi la sua decisione sul rating della, attualmente classificato come "AA-" con outlook negativo dall'ottobre 2024.Sul, inl'inflazione armonizzata di agosto è stata confermata a +2,1% a/a e a +0,8% a/a, rispettivamente. Nela luglio la produzione industriale è scesa di -0,9% m/m (contro 0% atteso e +0,7% precedente), con la componente manifatturiera in diminuzione di -1,3% m/m (peggior calo da 1 anno) sulla scia di flessioni diffuse in tutti i settori (guidati da elettronico e farmaceutico).Dopo l'ennesimo status quo delladi ieri, conChristine Lagarde che ha dichiarato che "il processo di disinflazione è terminato" nell'area euro e che la BCE "rimane ben posizionata" contro i rischi, oggi sono arrivate posizioni divergenti da parte dei banchieri centrali sul percorso della politica monetaria. In particolare, il francese, mentre per altri il livello attuale del tasso sui depositi rappresenta il punto di minimo del ciclo espansivo.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,36%. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+1,57%), che raggiunge 63,27 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +88 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con ilpari al 3,52%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,32% a 42.566 punti, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 45.161 punti. In frazionale progresso il(+0,34%); sulla stessa tendenza, in rialzo il(+0,93%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,50%),(+3,38%),(+2,07%) e(+1,72%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,84%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,28%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,20%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,04%.Al Top tra le azioni italiane a(+12,71%),(+5,59%),(+5,26%) e(+4,68%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,20%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,39%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,24%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,08%.