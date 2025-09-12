Lendbuzz annuncia IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) -, startup di tecnologia finanziaria statunitense, ha annunciato la sua. Non è stato reso noto il quantitativo di azioni offerto e la forchetta di prezzo. La società ha presentato domanda di quotazione delle azioni ordinarie sul Nasdaq con il simbolo "LBZZ".Si tratta di una società di tecnologia finanziaria cheal consumo e ampliare l'accesso al credito. Elabora in modo fluido grandi quantità di dati attraverso approcci computazionali avanzati per prevedere con maggiore precisione l'affidabilità creditizia di un consumatore. L'attività apporta vantaggi sia ai consumatori, grazie a un più ampio accesso al credito, sia alle concessionarie di automobili, grazie all'aumento delle vendite di veicoli.Al 31 dicembre 2024, ha generato un utile positivo in ogni esercizio fiscale a partire dal 2021 e unal 30 giugno 2025.L'azienda di Boston ha registrato un utile netto di 11,1 milioni di dollari su un ricavi di 172,9 milioni di dollari nei, rispetto all'utile netto di 5,6 milioni di dollari su un ricavi di 125,4 milioni di dollari dell'anno precedente.