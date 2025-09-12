Lendbuzz annuncia IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) - Lendbuzz
, startup di tecnologia finanziaria statunitense, ha annunciato la sua offerta pubblica iniziale (IPO) a Wall Street
. Non è stato reso noto il quantitativo di azioni offerto e la forchetta di prezzo. La società ha presentato domanda di quotazione delle azioni ordinarie sul Nasdaq con il simbolo "LBZZ".
Si tratta di una società di tecnologia finanziaria che utilizza l'intelligenza artificiale e algoritmi di apprendimento automatico per valutare meglio il rischio di credito
al consumo e ampliare l'accesso al credito. Elabora in modo fluido grandi quantità di dati attraverso approcci computazionali avanzati per prevedere con maggiore precisione l'affidabilità creditizia di un consumatore. L'attività apporta vantaggi sia ai consumatori, grazie a un più ampio accesso al credito, sia alle concessionarie di automobili, grazie all'aumento delle vendite di veicoli.
Al 31 dicembre 2024, ha generato un utile positivo in ogni esercizio fiscale a partire dal 2021 e un utile rettificato per 18 trimestri consecutivi
al 30 giugno 2025.
L'azienda di Boston ha registrato un utile netto di 11,1 milioni di dollari su un ricavi di 172,9 milioni di dollari nei sei mesi terminati il 30 giugno 2025
, rispetto all'utile netto di 5,6 milioni di dollari su un ricavi di 125,4 milioni di dollari dell'anno precedente.