Listini europei piatti, attesa per giudizio Fitch su rating Francia

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'S&P-500.Sul, inl'inflazione armonizzata di agosto è stata confermata a +2,1% a/a e a +0,8% a/a, rispettivamente. Nela luglio la produzione industriale è scesa di -0,9% m/m (contro 0% atteso e +0,7% precedente), con la componente manifatturiera in diminuzione di -1,3% m/m (peggior calo da 1 anno) sulla scia di flessioni diffuse in tutti i settori (guidati da elettronico e farmaceutico).Dopo l'ennesimo status quo delladi ieri,ha dichiarato che "il processo di disinflazione è terminato" nell'area euro e che la BCE "rimane ben posizionata" contro i rischi. La BCE ha basato la sua decisione su nuove proiezioni economiche, sostanzialmente in linea con le precedenti: l'inflazione è prevista al 2,1% nel 2025 (rispetto all'obiettivo del 2% ancora auspicato a giugno), prima di scendere all'1,7% nel 2026 (rispetto all'1,6% precedente).pubblicherà questa sera la sua decisione sul, attualmente classificato come "AA-" con outlook negativo dall'ottobre 2024.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,173. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 3.652 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,74%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +88 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con ilpari al 3,51%.poco mosso, che mostra un -0,02%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,19%, e resta vicino alla parità(+0,16%)., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 42.503 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 45.094 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In moderato rialzo il(+0,37%); come pure, in denaro il(+1,11%).di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento del 2,47%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,44%. In luce, con un ampio progresso dell'1,54%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,42%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,39%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,01%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,00%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,94%.Tra i(+9,46%),(+6,01%),(+5,16%) e(+5,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,20%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,96%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,60%.scende del 2,36%.