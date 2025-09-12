Milano 16:23
42.543 +0,26%
Nasdaq 16:23
24.047 +0,23%
Dow Jones 16:23
45.991 -0,25%
Londra 16:23
9.308 +0,12%
Francoforte 16:23
23.698 -0,02%

Listini europei piatti, attesa per giudizio Fitch su rating Francia

Commento, Finanza, Spread
Listini europei piatti, attesa per giudizio Fitch su rating Francia
(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'S&P-500.

Sul fronte macroeconomico, in Germania e Francia l'inflazione armonizzata di agosto è stata confermata a +2,1% a/a e a +0,8% a/a, rispettivamente. Nel Regno Unito a luglio la produzione industriale è scesa di -0,9% m/m (contro 0% atteso e +0,7% precedente), con la componente manifatturiera in diminuzione di -1,3% m/m (peggior calo da 1 anno) sulla scia di flessioni diffuse in tutti i settori (guidati da elettronico e farmaceutico).

Dopo l'ennesimo status quo della BCE di ieri, Christine Lagarde ha dichiarato che "il processo di disinflazione è terminato" nell'area euro e che la BCE "rimane ben posizionata" contro i rischi. La BCE ha basato la sua decisione su nuove proiezioni economiche, sostanzialmente in linea con le precedenti: l'inflazione è prevista al 2,1% nel 2025 (rispetto all'obiettivo del 2% ancora auspicato a giugno), prima di scendere all'1,7% nel 2026 (rispetto all'1,6% precedente).

Fitch pubblicherà questa sera la sua decisione sul rating della Francia, attualmente classificato come "AA-" con outlook negativo dall'ottobre 2024.

Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,173. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 3.652 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,74%.

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +88 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,51%.

Tra i mercati del Vecchio Continente poco mosso Francoforte, che mostra un -0,02%, sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato +0,19%, e resta vicino alla parità Parigi (+0,16%).

A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 42.503 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 45.094 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,37%); come pure, in denaro il FTSE Italia Star (+1,11%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben impostata Banca MPS, che mostra un incremento del 2,47%. Tonica Mediobanca che evidenzia un bel vantaggio del 2,44%. In luce Banco BPM, con un ampio progresso dell'1,54%. Sostanzialmente tonico Moncler, che registra una plusvalenza dell'1,42%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis, che ottiene -2,39%. Tentenna Recordati, con un modesto ribasso dell'1,01%. Giornata fiacca per DiaSorin, che segna un calo dell'1,00%. Piccola perdita per Buzzi, che scambia con un -0,94%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Avio (+9,46%), Sesa (+6,01%), Moltiply Group (+5,16%) e Tamburi (+5,01%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cembre, che prosegue le contrattazioni a -4,20%. In rosso Ferragamo, che evidenzia un deciso ribasso del 2,96%. Spicca la prestazione negativa di Maire, che scende del 2,60%. Sanlorenzo scende del 2,36%.
Condividi
```