Listini europei piatti, attesa per giudizio Fitch su rating Francia

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia
, in linea con i principali mercati di Eurolandia. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'S&P-500.
Sul fronte macroeconomico
, in Germania
e Francia
l'inflazione armonizzata di agosto è stata confermata a +2,1% a/a e a +0,8% a/a, rispettivamente. Nel Regno Unito
a luglio la produzione industriale è scesa di -0,9% m/m (contro 0% atteso e +0,7% precedente), con la componente manifatturiera in diminuzione di -1,3% m/m (peggior calo da 1 anno) sulla scia di flessioni diffuse in tutti i settori (guidati da elettronico e farmaceutico).
Dopo l'ennesimo status quo della BCE
di ieri, Christine Lagarde
ha dichiarato che "il processo di disinflazione è terminato" nell'area euro e che la BCE "rimane ben posizionata" contro i rischi. La BCE ha basato la sua decisione su nuove proiezioni economiche, sostanzialmente in linea con le precedenti: l'inflazione è prevista al 2,1% nel 2025 (rispetto all'obiettivo del 2% ancora auspicato a giugno), prima di scendere all'1,7% nel 2026 (rispetto all'1,6% precedente).Fitch
pubblicherà questa sera la sua decisione sul rating della Francia
, attualmente classificato come "AA-" con outlook negativo dall'ottobre 2024.
Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,173. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 3.652 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,74%.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +88 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,51%. Tra i mercati del Vecchio Continente
poco mosso Francoforte
, che mostra un -0,02%, sostanzialmente invariato Londra
, che riporta un moderato +0,19%, e resta vicino alla parità Parigi
(+0,16%).
A Milano
, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 42.503 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si posiziona a 45.094 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,37%); come pure, in denaro il FTSE Italia Star
(+1,11%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ben impostata Banca MPS
, che mostra un incremento del 2,47%. Tonica Mediobanca
che evidenzia un bel vantaggio del 2,44%. In luce Banco BPM
, con un ampio progresso dell'1,54%. Sostanzialmente tonico Moncler
, che registra una plusvalenza dell'1,42%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis
, che ottiene -2,39%. Tentenna Recordati
, con un modesto ribasso dell'1,01%. Giornata fiacca per DiaSorin
, che segna un calo dell'1,00%. Piccola perdita per Buzzi
, che scambia con un -0,94%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Avio
(+9,46%), Sesa
(+6,01%), Moltiply Group
(+5,16%) e Tamburi
(+5,01%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cembre
, che prosegue le contrattazioni a -4,20%. In rosso Ferragamo
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,96%. Spicca la prestazione negativa di Maire
, che scende del 2,60%. Sanlorenzo
scende del 2,36%.