Sesa, upgrade a Buy da Equita con aumento target price
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 107 euro per azione (dai precedenti 80 euro) il target price su Sesa, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, migliorando la raccomandazione sul titolo a "Buy" da "Hold" vedendo il primo trimestre 2026 come un punto di svolta per il ritorno alla crescita.

Si tratta del secondo trimestre che mostra un miglioramento sequenziale (vs. calo organico double-digit registrato nel 2Q25 e 3Q25, seguiti da un 4Q25 flattish/in leggero calo). Inoltre, Equita ritiene che siano emersi altri fattori incoraggianti, sia lato domanda ICT che company-specific che possano migliorare il momentum. Il broker ha alzato le stime 2026-28 (in media EBITDA +4%, EPS adj. +8%), allineandosi alla parte medio-alta della guidance della società per il periodo FY26/FY27.
