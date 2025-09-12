Sesa, upgrade a Buy da Equita con aumento target price

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 107 euro
per azione (dai precedenti 80 euro) il target price
su Sesa
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, migliorando la raccomandazione
sul titolo a "Buy
" da "Hold" vedendo il primo trimestre 2026
come un punto di svolta per il ritorno alla crescita.
Si tratta del secondo trimestre che mostra un miglioramento sequenziale (vs. calo organico double-digit registrato nel 2Q25 e 3Q25, seguiti da un 4Q25 flattish/in leggero calo). Inoltre, Equita ritiene che siano emersi altri fattori incoraggianti, sia lato domanda ICT che company-specific che possano migliorare il momentum. Il broker ha alzato le stime 2026-28
(in media EBITDA +4%, EPS adj. +8%), allineandosi alla parte medio-alta della guidance della società per il periodo FY26/FY27.