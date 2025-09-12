Milano 13:11
UE autorizza acquisizione di SUP da parte di Oaktree
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Superior Industries International (SUP) da parte di Oaktree, entrambe statunitensi. L'operazione riguarda principalmente la produzione e la distribuzione di cerchi in alluminio per veicoli commerciali leggeri.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
