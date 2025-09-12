UE autorizza acquisizione di SUP da parte di Oaktree

Superior Industries International

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di(SUP) da parte di Oaktree, entrambe statunitensi. L'operazione riguarda principalmente la produzione e la distribuzione di cerchi in alluminio per veicoli commerciali leggeri.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.