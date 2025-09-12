Wall Street tira il fiato dopo i nuovi record. Focus rimane su taglio tassi Fed

(Teleborsa) - Wall Street tira il fiato
, dopo che i tre indici principali hanno raggiunto nuovi massimi storici nella sessione di ieri, spinti da una serie di dati macroeconomici che hanno consolidato le aspettative di tagli dei tassi di interesse
.
Ieri l'indice dei prezzi al consumo di agosto ha sorpreso
leggermente al rialzo, con l'inflazione headline allo 0,4% m/m (previsione allo 0,3%, precedente allo 0,2%) e l'inflazione core a un "alto" 0,3% m/m (come da previsione e precedente). L'inflazione è stata trainata principalmente dai prezzi delle abitazioni e dei prodotti alimentari, mentre i beni core e gli altri servizi sono rimasti stabili. Non sono emersi forti segnali di trasmissione dei dazi nei dati.
A poco più di tre mesi dalla fine dell'anno, i mercati ora stimano quasi tre tagli consecutivi, uno per ogni riunione del FOMC rimanente
nel 2025. "Questo rimane il fattore chiave per il sentiment azionario, indipendentemente dal fatto che i tagli siano guidati dalla crescita o dall'inflazione, il che di per sé non è del tutto confortante", commentano gli analisti di Danske Bank.
Sul fronte macroeconomico
, oggi l'attenzione è sull'indagine preliminare di fiducia dei consumatori di settembre dell'Università del Michigan. Il focus, in particolare, è sulle aspettative di inflazione dei consumatori per capire se sono rimaste elevate a causa delle preoccupazioni sui dazi.
Tra i singoli titoli mossi da notizie
, attenzione a Warner Bros. Discovery
(dopo indiscrezioni
sul fatto che Paramount Skydance
sta preparando un'offerta), Adobe
(ha alzato
le sue previsioni annuali di utili e ricavi), Super Micro Computer
(ha iniziato le spedizioni in grandi quantità dei sistemi Blackwell Ultra di Nvidia
).
Per quanto riguarda le IPO
, oggi Via Transportation
debutta al NYSE con capitalizzazione di 3,65 miliardi di dollari, mentre Black Rock Coffee Bar
debutta al Nasdaq con capitalizzazione di 956 milioni di dollari.
Guardando ai principali indici
di Wall Street, il Dow Jones
si attesta sui valori della vigilia a 46.034 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l'S&P-500
, che continua la giornata a 6.585 punti. Senza direzione il Nasdaq 100
(+0,05%); come pure, pressoché invariato l'S&P 100
(-0,01%).