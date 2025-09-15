Banca Progetto, term sheet vincolante di FITD e 5 grandi banche per operazione di risanamento

(Teleborsa) - Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), Banca Monte dei Paschi di Siena
, Banco BPM
, BPER Banca
, Intesa Sanpaolo
, UniCredit
(le 5 banche) e Banca Progetto in amministrazione straordinaria hanno sottoscritto un term sheet vincolante per un'operazione di risanamento
in favore di Banca Progetto.
L'operazione prevede la partecipazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - mediante intervento di carattere preventivo ai sensi dell'art. 35 del suo Statuto - e delle 5 banche al derisking degli attivi
di Banca Progetto, la ricapitalizzazione
di Banca Progetto da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e la successiva cessione
da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi alle 5 banche (per il tramite di una società partecipata pariteticamente dalle 5 banche) della quota di capitale di Banca Progetto da quest'ultimo sottoscritta, con il mantenimento in capo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di una quota non superiore al 9,9%.
L'impegno delle parti è di finalizzare l'operazione nel più breve tempo possibile
, subordinatamente al completamento della due diligence, alla definizione degli accordi definitivi, all'ottenimento delle autorizzazioni delle competenti Autorità di Vigilanza, all'approvazione dell'assemblea dei soci di Banca Progetto e al soddisfacimento delle ulteriori condizioni previste nel term sheet.
Con l'intervento di sostegno, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e le 5 banche, "con spirito di responsabilità, forniranno a Banca Progetto la dotazione patrimoniale idonea a realizzare il risanamento della stessa, così consentendo, con le risorse del settore bancario, di tutelare i depositanti di Banca Progetto", si legge in una nota.