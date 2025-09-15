Banca Progetto, term sheet vincolante di FITD e 5 grandi banche per operazione di risanamento

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD),(le 5 banche) e Banca Progetto in amministrazione straordinaria hanno sottoscritto unin favore di Banca Progetto.L'operazione prevede la partecipazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - mediante intervento di carattere preventivo ai sensi dell'art. 35 del suo Statuto - e delle 5 banche aldi Banca Progetto, ladi Banca Progetto da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e lada parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi alle 5 banche (per il tramite di una società partecipata pariteticamente dalle 5 banche) della quota di capitale di Banca Progetto da quest'ultimo sottoscritta, con il mantenimento in capo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di una quota non superiore al 9,9%.L'impegno delle parti è di, subordinatamente al completamento della due diligence, alla definizione degli accordi definitivi, all'ottenimento delle autorizzazioni delle competenti Autorità di Vigilanza, all'approvazione dell'assemblea dei soci di Banca Progetto e al soddisfacimento delle ulteriori condizioni previste nel term sheet.Con l'intervento di sostegno, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e le 5 banche, "con spirito di responsabilità, forniranno a Banca Progetto la dotazione patrimoniale idonea a realizzare il risanamento della stessa, così consentendo, con le risorse del settore bancario, di tutelare i depositanti di Banca Progetto", si legge in una nota.