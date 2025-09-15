California Resources si fonde con Berry in un'operazione da 717 milioni di dollari

California Resources Corporation

(Teleborsa) -, entrambe società energetiche californiane, hanno stipulato un, la cui valutazione di Berry è di circa 717 milioni di dollari, comprensivo del debito netto. Secondo i termini dell'accordo, si prevede che gli attuali azionisti di CRC deterranno circa il 94% della società risultante dalla fusione al momento del closing.Gli azionisti di Berry riceveranno un rapporto di cambio fisso pari a 0,0718 azioni ordinarie di CRC per ogni azione ordinaria di BRY posseduta, pari a unsulla base dei prezzi di chiusura delle azioni di venerdì 12 settembre 2025. Sulla base dei prezzi di chiusura delle azioni di CRC e Berry al 12 settembre 2025, il rapporto di cambio implica un. L'operazione, la cui conclusione è prevista per il primo trimestre del 2026, è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società."L'unione di CRC e Berry creerà un leader energetico californiano più forte ed efficiente. Questa transazione ha una valutazione interessante e un effetto immediato di crescita su tutti i principali parametri finanziari, rafforzando la nostra capacità di offrire valore sostenibile agli azionisti - ha dichiarato- Grazie alla realizzazione di sostanziali sinergie aziendali e operative, prevediamo di ridurre significativamente i costi e generare un maggiore free cash flow. Altrettanto importante, la società risultante dalla fusione manterrà un solido bilancio con un basso indebitamento, un solido portafoglio di copertura e liquidità, garantendo la flessibilità necessaria per perseguire nuove opportunità di sviluppo in un contesto di miglioramento delle autorizzazioni nella Contea di Kern"."Questo annuncio presenta una proposta di valore interessante per i nostri azionisti - ha dichiarato- La logica industriale di questa fusione consentirà agli azionisti di Berry di beneficiare della creazione di un'azienda più grande e sostenibile, con una struttura del capitale migliorata e significative sinergie operative".