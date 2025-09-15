CREDEM acquista 52.263 azioni proprie e conclude il programma

Credito Emiliano

Istituto di credito

(Teleborsa) -ha comunicato che tra a l'8 e il 12 settembre 2025, ha(pari allo 0,2% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 13,3773 euro per uncomplessivo di, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.Con i suddetti acquisti, CREDEM ha reso noto di averil suddettoL'Istituto di credito ha informato di aver acquistato 1.500.000 azioni proprie (pari a c.ca. lo 0,44% del capitale sociale) ad un prezzo medio ponderato di 12,74 euro per un controvalore complessivo pari a 19.115.798,86 euro, nel periodo compreso tra il 5 giugno 2025 e il 12 settembre 2025.A seguito delle operazioni finora effettuate, CREDEM detiene 1.698.631 azioni proprie pari allo 0,4977% del capitale sociale, di cui, come detto, 1.500.000 rivenienti dal programma di riacquisto appena concluso.Intanto, sul listino milanese, l'allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 13,8 euro.