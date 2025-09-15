Milano 17:29
CREDEM acquista 52.263 azioni proprie e conclude il programma

(Teleborsa) - Credito Emiliano ha comunicato che tra a l'8 e il 12 settembre 2025, ha acquistato 52.263 azioni proprie (pari allo 0,2% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 13,3773 euro per un controvalore complessivo di 699.137,62 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.

Con i suddetti acquisti, CREDEM ha reso noto di aver terminato il suddetto Programma di acquisto di azioni proprie.

L'Istituto di credito ha informato di aver acquistato 1.500.000 azioni proprie (pari a c.ca. lo 0,44% del capitale sociale) ad un prezzo medio ponderato di 12,74 euro per un controvalore complessivo pari a 19.115.798,86 euro, nel periodo compreso tra il 5 giugno 2025 e il 12 settembre 2025.

A seguito delle operazioni finora effettuate, CREDEM detiene 1.698.631 azioni proprie pari allo 0,4977% del capitale sociale, di cui, come detto, 1.500.000 rivenienti dal programma di riacquisto appena concluso.

Intanto, sul listino milanese, l'Istituto di credito allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 13,8 euro.







