CREDEM acquista 52.263 azioni proprie e conclude il programma

(Teleborsa) - Credito Emiliano
ha comunicato che tra a l'8 e il 12 settembre 2025, ha acquistato 52.263 azioni proprie
(pari allo 0,2% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 13,3773 euro per un controvalore
complessivo di 699.137,62 euro
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.
Con i suddetti acquisti, CREDEM ha reso noto di aver terminato
il suddetto Programma di acquisto di azioni proprie
.
L'Istituto di credito ha informato di aver acquistato 1.500.000 azioni proprie (pari a c.ca. lo 0,44% del capitale sociale) ad un prezzo medio ponderato di 12,74 euro per un controvalore complessivo pari a 19.115.798,86 euro, nel periodo compreso tra il 5 giugno 2025 e il 12 settembre 2025.
A seguito delle operazioni finora effettuate, CREDEM detiene 1.698.631 azioni proprie pari allo 0,4977% del capitale sociale, di cui, come detto, 1.500.000 rivenienti dal programma di riacquisto appena concluso.
Intanto, sul listino milanese, l'Istituto di credito
allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 13,8 euro.