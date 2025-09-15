Esprinet, TP ICAP Midcap incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 6,9 euro
per azione (dai precedenti 6,2 euro) il target price
su Esprinet
, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 22%.
Gli analisti scrivono che la call ha confermato la direzione strategica di Esprinet nel primo semestre e ha evidenziato le leve operative: una maggiore disciplina sul capitale circolante, la razionalizzazione dell'offerta Devices e l'accelerazione tramite V-Valley e Zeliatech. Sebbene la pubblicazione del secondo trimestre
avesse già confermato il rimbalzo della redditività, il confronto con il management ha apportato ulteriore visibilità sulla qualità dell'esecuzione e sulla credibilità della traiettoria attesa per il secondo semestre.
"La visibilità operativa si sta rafforzando
e supporta il proseguimento del processo di rivalutazione iniziato alla fine della scorsa settimana", si legge nella ricerca.