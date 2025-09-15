Gruppo DESA, primo bilancio di sostenibilità: fatturato a 467 milioni e impegno per tematiche ESG

(Teleborsa) -, realtà italiana con oltre un secolo di esperienza, leader nei prodotti per la cura della casa e della persona con brand storici come Chanteclair, Spuma di Sciampagna, Quasar e Sauber, ha pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità, documento che segna un "traguardo importante nel percorso di trasparenza e responsabilità del Gruppo".Il 2024, spiega una nota, si è chiuso con: 467 milioni di euro di fatturato (+14% rispetto al 2023), EBITDA pari a 118 milioni di euro (25,4% del fatturato) e un export in crescita del 37%, per un totale di 131 milioni di euro, pari al 28% del giro d’affari complessivo.Sul fronte della, è stato istituito un Comitato di Sostenibilità per integrare le tematiche ESG nelle decisioni strategiche, è stato introdotto un sistema di whistleblowing conforme alla normativa europea ed è stato avviato un progetto per la misurazione delle performance ESG della catena di fornitura del gruppo.Il Gruppo ha proseguito l’integrazione dei principi ESG all’interno della propria strategia industriale, rafforzando il ruolo del Dipartimento Ricerca e Sviluppo, che ha sviluppato oltre 90 nuovi progetti di sviluppo, a conferma dell’impegno nel coniugare innovazione, qualità e sostenibilità.In merito alle, nei quattro stabilimenti produttivi, tutti in Italia, sono stati realizzati diversi interventi significativi. A Caravaggio (BG) è iniziata l’implementazione di una tecnologia innovativa per l’abbattimento dell’1,4-diossano lungo il ciclo produttivo, e sono stati consolidati i progetti di economia circolare volti al recupero delle acque di lavaggio e dei sali di scarto. A Seregno è stata completata la dismissione della torre di atomizzazione ed è in corso l’allestimento di nuovi uffici, laboratori e spazi funzionali, mentre a Sant’Agata Bolognese (BO) è stata avviata l’espansione delle linee produttive e logistiche, con contemporaneo potenziamento dell’’impianto fotovoltaico.Le emissioni dirette e indirette (Scope 1 e 2) si sono attestate a 9.610 tonnellate di CO2 equivalente, in diminuzione del 3% rispetto al 2023, grazie a interventi quali il potenziamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e l’eliminazione della torre di atomizzazione a Seregno e dei relativi consumi energetici.Al contempo, si è: a fine 2024 il Gruppo impiegava 525 dipendenti, con il 95% di contratti a tempo indeterminato e il 19% di under 30. Nel 2024 sono state erogate oltre 2.000 ore di formazione. Particolare attenzione è stata riservata alla salute femminile, con campagne di prevenzione oncologica in collaborazione con l’associazione Salute Donna ODV.“Il nostro primo Bilancio di Sostenibilità rappresenta l– commenta–. La crescita economica registrata si accompagna alla responsabilità verso l’ambiente, le persone e le comunità, nella convinzione che solo un modello sostenibile possa creare valore duraturo".