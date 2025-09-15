Imu, nel 2024 record di gettito: superati i 16,9 miliardi di euro

(Teleborsa) - Nel 2024 l'(Imu) ha portato nelle casse comunali, il livello più alto registrato nell'ultimo quinquennio. È quanto emerge dai dati elaborati dal Centro Studi Enti Locali sulla base della banca-dati Siope+ del Ministero di Economia e Finanza. Di questi, circa 15,48 miliardi sono stati incassati attraverso la riscossione ordinaria, il resto è frutto delle attività per il recupero dell'evasione.Dopo i 13,9 miliardi del 2020, il gettito era cresciuto a 14,8 miliardi nel 2021 e a 15 miliardi nel 2022, per poi registrare un leggero calo nel 2023 (14,37 miliardi). Nel 2024 la curva si è impennata raggiungendo i 16,9 miliardi, con unrispetto all'anno precedente, pari a unaL'impennata ha interessato tutte ledel Paese: l'si conferma in testa con 5,24 miliardi di euro, seguita dall'con 3,83 miliardi, dall'con 3,74 miliardi, dall'con 2,79 miliardi e dall'Italia insulare con 1,29 miliardi. Complessivamente, più del 50% del gettito complessivo è - in ciascuno degli anni presi in esame - appannaggio dei Comuni del Nord Italia che, insieme, hanno incassato poco meno di 9 miliardi di euro nel 2024.Nel quinquennio al primo posto si conferma, con un gettito pari a, seguita da Milano (941 milioni), Torino (269 milioni), Napoli (245 milioni) e Genova (184 milioni). Completano la "top ten", Firenze (179 milioni), Bologna (165 milioni), Venezia (124 milioni), Palermo (104 milioni) e Padova (97 milioni).