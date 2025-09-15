LU-VE, upgrade a Buy da Intesa con aumento target price

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 33,5 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, migliorando anche laa "" da "Neutral" visto l'upside potenziale del 12%.Gli analisti scrivono che i ricavi hanno iniziato a riprendersi nel secondo trimestre del 2025, sostenuti sia dai prezzi che dai volumi. Grazie alla leva operativa generata dai volumi, il margine EBITDA rettificato nel secondo trimestre del 2025 è migliorato di 50 punti base. Nonostante il persistere di una certa incertezza a breve termine, ildel 2025 (circa il 7%, secondo le stime) grazie a un solido portafoglio ordini.Il broker ha rivisto le stime per il periodo 2025-2026 e attuato un upgrade al rating, "poiché l'accelerazione del secondo semestre del 2025 rende più concreta una crescita secolare elevata a una cifra dal 2026 in poi, cherispetto al livello raggiunto nel 2024-25", si legge nella ricerca.