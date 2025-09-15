LU-VE, upgrade a Buy da Intesa con aumento target price

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 38 euro
per azione (dai precedenti 33,5 euro) il target price
su LU-VE
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, migliorando anche la raccomandazione
a "Buy
" da "Neutral" visto l'upside potenziale del 12%.
Gli analisti scrivono che i ricavi hanno iniziato a riprendersi nel secondo trimestre del 2025, sostenuti sia dai prezzi che dai volumi. Grazie alla leva operativa generata dai volumi, il margine EBITDA rettificato nel secondo trimestre del 2025 è migliorato di 50 punti base. Nonostante il persistere di una certa incertezza a breve termine, il management ha confermato l'accelerazione della crescita dei ricavi nel secondo semestre
del 2025 (circa il 7%, secondo le stime) grazie a un solido portafoglio ordini.
Il broker ha rivisto le stime per il periodo 2025-2026 e attuato un upgrade al rating, "poiché l'accelerazione del secondo semestre del 2025 rende più concreta una crescita secolare elevata a una cifra dal 2026 in poi, che implicherebbe un aumento del free cash flow di circa il 50%
rispetto al livello raggiunto nel 2024-25", si legge nella ricerca.