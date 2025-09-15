Neurosoft, ricavi e utili in marginale calo nel primo semestre

Neurosoft

(Teleborsa) -, società greca quotata su Euronext Growth Milan che fornisce software che ottimizzano i processi aziendali ed operativi, ha comunicato che iconsolidati per ilsono stati pari a 16,01 milioni di euro, in leggero calo rispetto al primo semestre 2024.L'si è attestato a 3,3 milioni di euro (con una crescita del 3,2%), in miglioramento rispetto ai rispettivi valori del primo semestre dell'anno precedente. L'ha raggiunto 1,15 milioni di euro, in leggero calo rispetto al primo semestre 2024, e l'si è attestato a 0,09 milioni di euro (0,27 milioni di euro nel primo semestre 2024).L'del primo semestre 2025 ammontava a 1,43 milioni di euro, rispetto a 1,95 milioni di euro al 31 dicembre 2024."Neurosoft ha registrato una solida performance nella prima metà dell'anno fiscale 2025, riflettendo la forte domanda per la nostra offerta completa di servizi e un'esecuzione operativa disciplinata - ha dichiarato il- Mentre portiamo avanti la nostra roadmap di innovazione, rimaniamo concentrati sulla creazione di valore a lungo termine per clienti e azionisti, realizzando con successo le nostre priorità strategiche. Continueremo a investire in innovazione, soluzioni basate su cloud e intelligenza artificiale, mantenendo al contempo la nostra strategia di crescita. Il nostro modello di business diversificato, la solida situazione patrimoniale e l'allocazione disciplinata del capitale ci offrono la flessibilità necessaria per investire in opportunità a lungo termine, continuando a generare rendimenti per gli azionisti".