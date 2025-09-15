Nusco, controllata Pinum ottiene finanziamento di oltre 10 milioni finalizzato a suo sviluppo

Nusco

(Teleborsa) -, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio Nusco, comunica che la controllata Pinum, azienda rumena attiva nella produzione di porte e finestre, e parte integrante della strategia di crescita del Gruppo Nusco, ha ricevuto un finanziamento di oltre 10 milioni di euro, sottoscritto in data 28 agosto 2025,, la più grande comunità bancaria in Romania.Capitali strategici, spiega una nota, che servirannodi Pinum. Tra gli investimenti primari rientra la costruzione di un nuovo stabilimento all'avanguardia a Moara Vlasiei, nella zona nord di Bucarest, con un impianto di ultima generazione per un investimento complessivo superiore a 14 milioni di euro (di cui 4 milioni coperti con il valore del terreno e della progettazione); i lavori saranno ultimati entro gennaio 2026. Il potenziamento delle linee produttive consentirà di raddoppiare la capacità annuale di produzione di porte e finestre, mentre il nuovo hub logistico interno ottimizzerà i flussi di distribuzione verso la rete di showroom Pinum in tutta la Romania. Inoltre, lo stabilimento sarà energeticamente autonomo grazie all'impiego di pannelli solari, una scelta che conferma l'impegno di Pinum per la sostenibilità ambientale e l'innovazione nel panorama industriale rumeno., dichiara: “Il solido rapporto con Banca Transilvania è una. Il nuovo stabilimento non solo raddoppierà la capacità produttiva, ma consentirà anche di lavorare in modo più efficiente e sostenibile. Questo investimento ci consentirà di innovare e di offrire ai nostri partner e clienti prodotti di altissima qualità, in modo responsabile nei confronti dell'ambiente”., aggiunge: “Siamo lieti di sostenere gli investimenti di Pinum, un', che consolida la propria presenza nel settore attraverso l'innovazione, la sostenibilità e l'efficienza. Il progetto di Moara Vlasiei è ambizioso, sostiene l'industria locale e apporta valore aggiunto all'economia. Crediamo nell'impatto positivo che progetti di questo tipo hanno sull'economia nazionale”.