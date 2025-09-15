Punta al rialzo la performance dei mercati europei, a Milano corre Cucinelli

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre gli investitori attendono le decisioni delle banche centrali: in settimana si terrà la riunione della Fed, con la previsione di un taglio dei tassi d'interesse, seguita dalla Bank of England e dalla Bank of Japan.La decisione didi venerdì sera di declassare il debito francese da AA- ad A+ non ha avuto un impatto sulle valutazioni degli OAT, che avevano già scontato questa ipotesi nelle scorse settimane con l'incertezza politica. Poco impatto anche dai commenti dinella tarda mattinata: la componente del Consiglio Direttivo della BCE ha affermato che i tassi dovrebbero restare fermi in quanto persistono rischi al rialzo per l'inflazione.Sul, in area euro a luglio l'avanzo commerciale è migliorato a 12,4 miliardi di euro da 7 miliardi di giugno, ma il surplus negli scambi di merci con gli Stati Uniti è ulteriormente diminuito a 10,7 miliardi da 11,2 miliardi, al netto degli effetti stagionali. Negli Stati Uniti a settembre l'indice NY Empire manifatturiero è inaspettatamente sceso in zona contrazione (-8,7 da 11,9 di agosto) a causa del forte calo della domanda: le componenti nuovi ordini e spedizioni sono scese infatti ai minimi da aprile 2024.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,43%. Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,35%.Scende lo, attestandosi a +86 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,48%.poco mosso, che mostra un -0,05%, tentenna, che cede lo 0,21%, e buona performance per, che cresce dello 0,77%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,90%, a 42.948 punti, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,88%. Sale il(+0,85%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il(+0,5%).di Milano, troviamo(+3,89%),(+3,25%),(+2,88%) e(+2,50%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,38%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,07%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,04%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,89%.del FTSE MidCap,(+8,27%),(+6,83%),(+6,32%) e(+6,03%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,41%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,74%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,54%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,41%.