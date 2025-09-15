Terna, acquistate 835.100 azioni proprie

(Teleborsa) - Terna
, in seguito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie comunicato lo scorso 5 settembre
, ha reso noto che, tra l'8 e il 12 settembre 2025, ha acquistato
complessivamente 835.100 azioni ordinarie
(pari allo 0,042% del capitale sociale), al prezzo medio di 8,4908 euro per azione, per un controvalore
pari a 7.090.677,98 euro
.
Le azioni acquistate nel suddetto periodo si sommano alle ulteriori 3.234.128 azioni proprie detenute dalla Società, quindi, a seguito degli acquisti finora effettuati, Terna detiene 4.069.228 azioni proprie pari allo 0,202% del capitale sociale.
Sul listino milanese, oggi, appiattita la performance dell'Utility romana
, che porta a casa un modesto -0,05%.