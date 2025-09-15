Milano 17:35
43.054 +1,14%
Nasdaq 19:07
24.260 +0,70%
Dow Jones 19:07
45.850 +0,03%
Londra 17:35
9.277 -0,07%
Francoforte 17:35
23.749 +0,21%

Terna, acquistate 835.100 azioni proprie

Azioni proprie, Finanza
Terna, acquistate 835.100 azioni proprie
(Teleborsa) - Terna, in seguito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie comunicato lo scorso 5 settembre, ha reso noto che, tra l'8 e il 12 settembre 2025, ha acquistato complessivamente 835.100 azioni ordinarie (pari allo 0,042% del capitale sociale), al prezzo medio di 8,4908 euro per azione, per un controvalore pari a 7.090.677,98 euro.

Le azioni acquistate nel suddetto periodo si sommano alle ulteriori 3.234.128 azioni proprie detenute dalla Società, quindi, a seguito degli acquisti finora effettuati, Terna detiene 4.069.228 azioni proprie pari allo 0,202% del capitale sociale.

Sul listino milanese, oggi, appiattita la performance dell'Utility romana, che porta a casa un modesto -0,05%.

Condividi
```