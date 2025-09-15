Milano 17:35
43.054 +1,14%
Nasdaq 20:39
24.247 +0,64%
Dow Jones 20:39
45.835 0,00%
Londra 17:35
9.277 -0,07%
Francoforte 17:35
23.749 +0,21%

TIM, dimissioni Consigliere indipendente Domitilla Benigni

Finanza
TIM, dimissioni Consigliere indipendente Domitilla Benigni
(Teleborsa) - TIM ha ricevuto le dimissioni del Consigliere indipendente Domitilla Benigni dagli incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo e, conseguentemente, del Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato Sostenibilità.

Benigni ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto a decorrere dal termine della prossima riunione consiliare, in calendario il 25 settembre, per crescenti e onerosi impegni professionali collegati alla carica di Amministratore Delegato in Elettronica.

In base alle informazioni a disposizione della Società Benigni non detiene azioni di TIM.
Condividi
```