TIM, dimissioni Consigliere indipendente Domitilla Benigni

(Teleborsa) - TIM ha ricevuto ledeldagli incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo e, conseguentemente, del Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato Sostenibilità.Benigni ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto a decorrere dal termine della prossima riunione consiliare, in calendario il 25 settembre, per crescenti e onerosi impegni professionali collegati alla carica di Amministratore Delegato in Elettronica.In base alle informazioni a disposizione della Società Benigni non detiene azioni di TIM.