TIP aggiorna valore quota Bending Spoons: startup valutata ora 5 miliardi di euro

(Teleborsa) - Bending Spoons
, azienda italiana che è diventata uno dei leader globali nello sviluppo e commercializzazione di app per smartphone, ha chiuso il primo semestre 2025
con ricavi di circa 524 milioni di euro, un Ebitda adjusted di circa 264 milioni di euro e una PFN di 1,1 miliardi di euro. È quanto emerge dalla relazione semestrale
di Tamburi Investment Partners
(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan.
Tamburi, tramite il veicolo StarTIP, ha il 3,2% di Bending Spoons. Nel documento si legge che il valore di carico
della partecipazione al 30 giugno 2025 è di 165,67 milioni di euro
, ciò significa che il 100% dell'azienda vale 5,17 miliardi di euro.
Nel mese di settembre Bending Spoons ha annunciato
l'acquisizione della piattaforma di condivisione video Vimeo
, società quotata al Nasdaq, per 1,38 miliardi di dollari. La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre 2025 ed è "l'ennesima dimostrazione dell'ambizioso piano di sviluppo
di Bending Spoons anche a livello internazionale", commenta Tamburi.