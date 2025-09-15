Milano 16:02
42.928 +0,85%
Nasdaq 16:02
24.238 +0,61%
Dow Jones 16:02
45.883 +0,11%
Londra 16:02
9.265 -0,20%
Francoforte 16:02
23.688 -0,04%

TIP aggiorna valore quota Bending Spoons: startup valutata ora 5 miliardi di euro

Finanza
TIP aggiorna valore quota Bending Spoons: startup valutata ora 5 miliardi di euro
(Teleborsa) - Bending Spoons, azienda italiana che è diventata uno dei leader globali nello sviluppo e commercializzazione di app per smartphone, ha chiuso il primo semestre 2025 con ricavi di circa 524 milioni di euro, un Ebitda adjusted di circa 264 milioni di euro e una PFN di 1,1 miliardi di euro. È quanto emerge dalla relazione semestrale di Tamburi Investment Partners (TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan.

Tamburi, tramite il veicolo StarTIP, ha il 3,2% di Bending Spoons. Nel documento si legge che il valore di carico della partecipazione al 30 giugno 2025 è di 165,67 milioni di euro, ciò significa che il 100% dell'azienda vale 5,17 miliardi di euro.

Nel mese di settembre Bending Spoons ha annunciato l'acquisizione della piattaforma di condivisione video Vimeo, società quotata al Nasdaq, per 1,38 miliardi di dollari. La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre 2025 ed è "l'ennesima dimostrazione dell'ambizioso piano di sviluppo di Bending Spoons anche a livello internazionale", commenta Tamburi.
Condividi
```