UniCredit colloca bond Senior Non-Preferred da 1,25 miliardi di euro

(Teleborsa) - UniCredit ha emesso con successo un bond Senior Non-Preferred per un importo di 1,25 miliardi di euro con scadenza 6 anni richiamabile dopo 5 anni, rivolto a investitori istituzionali.

L'importo emesso completa la componente senior del funding plan per il 2025 riservata a investitori istituzionali, confermando ancora una volta l'apprezzamento da parte degli investitori e la capacità di accesso al mercato in formati differenti da parte di UniCredit.

L'emissione è avvenuta in seguito a un processo di book building che ha raccolto domanda per oltre 4,3 miliardi di euro, con circa 190 ordini da parte di investitori a livello globale.

A seguito del forte riscontro ricevuto, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 120pb sopra il tasso mid-swap a 5 anni è stato rivisto e fissato a 90pb. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 3,20%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,786%. L'obbligazione prevede la possibilità di una sola call da parte dell'emittente a settembre 2030. Se l'obbligazione non verrà richiamata, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base dell'Euribor a 3 mesi più lo spread iniziale di 90pb.

L'allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (77%) e banche (10%), con la seguente ripartizione geografica: UK (34%), Francia (19%), Germania/Austria (15%) e BeNeLux (11%).

UniCredit ha ricoperto il ruolo di Global Coordinator e di Joint Bookrunner assieme a BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, RBC e Santander.
