UniCredit colloca bond Senior Non-Preferred da 1,25 miliardi di euro

(Teleborsa) -ha emesso con successo unper un importo dicon scadenza 6 anni richiamabile dopo 5 anni, rivolto a investitori istituzionali.L'importo emessoriservata a investitori istituzionali, confermando ancora una volta l'apprezzamento da parte degli investitori e la capacità di accesso al mercato in formati differenti da parte di UniCredit.L'emissione è avvenuta in seguito a un processo di book building che ha raccolto, con circa 190 ordini da parte di investitori a livello globale.A seguito del forte riscontro ricevuto, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 120pb sopra il tasso mid-swap a 5 anni è stato rivisto e fissato a 90pb. Conseguentemente la, con prezzo di emissione/re-offer di 99,786%. L'obbligazione prevede la possibilità di una sola call da parte dell'emittente a settembre 2030. Se l'obbligazione non verrà richiamata, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base dell'Euribor a 3 mesi più lo spread iniziale di 90pb.L'allocazione finale ha visto la prevalenza di(77%) e(10%), con la seguente ripartizione geografica: UK (34%), Francia (19%), Germania/Austria (15%) e BeNeLux (11%).UniCredit ha ricoperto il ruolo di Global Coordinator e diassieme a