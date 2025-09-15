Milano 14:30
VF vende Dickies a Bluestar Alliance per 600 milioni di dollari
(Teleborsa) - VF Corporation, colosso statunitense dell'abbigliamento che controlla marchi come North Face, Vans e Timberland, ha stipulato un accordo definitivo per la cessione del marchio Dickies a Bluestar Alliance per 600 milioni di dollari in contanti. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno fiscale 2025.

"Ci impegniamo a sostenere la crescita del marchio Dickies sfruttando la nostra conoscenza dei consumatori e l'eccellenza operativa per liberare il suo pieno valore per tutti gli stakeholder", ha dichiarato Joseph Gabbay, CEO di Bluestar Alliance.

"Valutiamo costantemente il nostro portafoglio e questa transazione ci consentirà di ridurre il nostro livello di indebitamento netto e contribuirà alla nostra crescita su base pro-forma", ha commentato il CEO di VF, Bracken Darrell.

Dickies, che VF ha acquistato per circa 820 milioni di dollari nel 2017, sta affrontando un persistente calo delle vendite da oltre un anno.

Bluestar Alliance è una società globale di brand management che possiede, gestisce e commercializza un portafoglio di marchi premium di moda, lifestyle e beni di consumo. Il portafoglio comprende una gamma di marchi contemporanei e di lusso, con oltre 10 miliardi di dollari di vendite al dettaglio globali.



(Foto: Ryosuke Kinoshita on Unsplash)
