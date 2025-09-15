VF vende Dickies a Bluestar Alliance per 600 milioni di dollari

(Teleborsa) - VF Corporation, colosso statunitense dell'abbigliamento che controlla marchi come North Face, Vans e Timberland, ha stipulato un accordo definitivo per la. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno fiscale 2025."Ci impegniamo a sostenere la crescita del marchio Dickies sfruttando la nostra conoscenza dei consumatori e l'eccellenza operativa per liberare il suo pieno valore per tutti gli stakeholder", ha dichiarato"Valutiamo costantemente il nostro portafoglio e questa transazione ci consentirà di ridurre il nostro livello di indebitamento netto e contribuirà alla nostra crescita su base pro-forma", ha commentato ilDickies, che VF ha acquistato per circa 820 milioni di dollari nel 2017, sta affrontando unBluestar Alliance è unache possiede, gestisce e commercializza un portafoglio di marchi premium di moda, lifestyle e beni di consumo. Il portafoglio comprende una gamma di marchi contemporanei e di lusso, con oltre 10 miliardi di dollari di vendite al dettaglio globali.